Kicillof movió una ficha clave y la provincia prepara el operativo para recibir a la selección argentina

El operativo para recibir a la Selección Argentina comenzó a tomar forma antes de la final del Mundial 2026. Mientras millones de hinchas esperan el partido ante España, los teléfonos ya se mueven entre la AFA, la Nación, CABA y el gobierno de Axel Kicillof para evitar que una eventual celebración multitudinaria quede librada a la improvisación.

La novedad es que la Provincia de Buenos Aires abrió un canal directo con la conducción del fútbol argentino y puso sus recursos a disposición del plantel de Lionel Scaloni. La coordinación resulta inevitable: el avión de la delegación podría aterrizar en Ezeiza y cualquier traslado terrestre hacia CABA obligaría a atravesar territorio bonaerense.

Cómo avanza el operativo para recibir a la Selección Argentina

Según trascendió en las últimas horas, el contacto con la Asociación del Fútbol Argentino fue encabezado por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. La conversación no se habría limitado a un ofrecimiento protocolar: en la Provincia ya trabajan sobre diferentes recorridos, accesos y necesidades de custodia.

Por ahora, esos trazados permanecen reservados. No se informaron rutas, horarios ni lugares de concentración porque la última palabra será de los jugadores y del cuerpo técnico. En la administración de Kicillof sostienen que actuarán según lo que resuelva la AFA después de la final.

Ese punto es central. Aunque los gobiernos necesitan anticiparse a una movilización que podría reunir a cientos de miles de personas, todavía no existe un itinerario oficial confirmado. Tampoco se anunció si habrá caravana, festejo en CABA, concentración en el predio de Ezeiza o una recepción recién durante el martes.

Los escenarios que están bajo análisis

La planificación contempla alternativas muy diferentes entre sí. Cada una requiere cortes, corredores sanitarios, controles de tránsito y coordinación entre fuerzas que responden a distintas jurisdicciones.

Escenario posible Organismos involucrados Situación Llegada al Aeropuerto de Ezeiza Fuerzas federales y Policía bonaerense Probable, pero sin confirmación oficial Traslado al predio de la AFA AFA y Provincia de Buenos Aires Es una de las alternativas evaluadas Viaje en helicóptero hacia Casa Rosada Nación, autoridades aeroportuarias y Casa Militar Forma parte de los planes difundidos Celebración en Plaza de Mayo u Obelisco Gobierno nacional y CABA Depende de la decisión del plantel Festejo durante el martes AFA y las tres jurisdicciones No está descartado

Una versión indica que el vuelo podría arribar el lunes entre el mediodía y las primeras horas de la tarde. Sin embargo, ese horario no fue oficializado por la AFA y dependerá de la logística posterior al encuentro, el aeropuerto elegido y las decisiones que tome la delegación en Estados Unidos.

También se analiza que los futbolistas descansen en el predio de Ezeiza, esperen la llegada de familiares y recién después definan si participan de un encuentro con los hinchas. La agenda oficial deberá consultarse en el cronograma de la Selección publicado por la AFA, que hasta el momento no detalló cómo será el regreso.

Qué papel tendrá la Provincia de Buenos Aires

La intervención bonaerense no implica que el festejo vaya a realizarse dentro de la Provincia. Su función será clave si el plantel aterriza en Ezeiza, permanece en el predio de la AFA o utiliza las autopistas que conectan el aeropuerto con CABA.

En ese caso, la Policía bonaerense deberá asegurar los accesos, evitar que la multitud bloquee el avance de los vehículos y mantener disponibles corredores para ambulancias. La escala del despliegue cambiará por completo si se autoriza una caravana terrestre.

La experiencia de diciembre de 2022 todavía pesa en cada reunión. La recorrida del micro de los campeones quedó desbordada por la cantidad de personas, debió interrumpirse y los jugadores terminaron siendo trasladados en helicópteros. Esta vez, los funcionarios buscan contar con variantes preparadas antes de conocer la elección del plantel.

Casa Rosada, Plaza de Mayo y el recuerdo de 2022

El Gobierno nacional puso la Casa Rosada a disposición y trabaja con CABA en un esquema para Plaza de Mayo y sus alrededores. Como medida preventiva, fueron retiradas temporalmente las piedras colocadas en homenaje a las víctimas del Covid-19, ante la posibilidad de que el lugar vuelva a convertirse en un punto de concentración.

Otra diferencia con 2022 es la intención declarada de evitar una fotografía política. Javier Milei anticipó que, si los jugadores aceptan salir al balcón, la sede gubernamental quedaría sin funcionarios y solamente permanecería el personal necesario para garantizar la seguridad.

De todos modos, ninguna variante puede darse por cerrada antes del partido entre Argentina y España, programado para este domingo 19 de julio desde las 16 horas de la Argentina. La prioridad de la AFA sigue puesta en la final y cualquier anuncio sobre el regreso se conocería después del encuentro.

Hasta entonces, la Provincia de Buenos Aires mantiene disponibles sus fuerzas y guarda los posibles recorridos. El operativo existe, pero su forma definitiva dependerá de una decisión que no tomarán los gobiernos: la que adopten Messi, Scaloni y el resto del plantel cuando termine el Mundial.