Ola Polar: ¿puede nevar en la Provincia de Buenos Aires este invierno 2026?

La Ola Polar volvió a encender una pregunta que se repite cada invierno, pero que esta vez gana fuerza por el ingreso de aire antártico anunciado para el cierre de junio y los primeros días de julio: ¿puede nevar en la Provincia de Buenos Aires durante el invierno 2026?

La respuesta corta es que la posibilidad existe, aunque no para toda la provincia ni en cualquier momento. La nieve en territorio bonaerense requiere una combinación difícil: aire muy frío en superficie y en altura, humedad disponible, nubosidad con desarrollo suficiente y precipitaciones justo cuando la columna de aire está lo bastante fría. Por eso, una ola polar puede dejar heladas fuertes sin que necesariamente caigan copos.

Según el informe especial del Servicio Meteorológico Nacional, a partir del martes 30 de junio ingresará una masa de aire de origen antártico que afectará primero a la Patagonia y luego avanzará hacia la franja central y norte del país entre el miércoles 1 y el jueves 2 de julio. En la Provincia de Buenos Aires, el impacto se sentirá con mínimas muy bajas, heladas y una marcada sensación invernal.

Ola Polar en la Provincia de Buenos Aires: las zonas con más chances de nieve

Dentro de la Provincia de Buenos Aires, los sectores con mayor atención son los sistemas serranos y el sudeste bonaerense. No es casual: Tandil, Sierra de la Ventana, Tornquist, Balcarce, Azul, Olavarría, Tres Arroyos, Necochea y Mar del Plata aparecen históricamente como áreas donde, bajo condiciones muy específicas, puede registrarse nieve, aguanieve o graupel.

La zona serrana tiene una ventaja relativa: la altura ayuda a bajar la temperatura y puede facilitar que la precipitación llegue más fría a superficie. En la costa atlántica, en cambio, la cercanía al mar suele moderar la temperatura, pero también puede aportar humedad. Cuando se combina aire polar, viento del sector sur o sudeste y aire frío en altura, el escenario se vuelve más interesante para episodios breves.

Zona bonaerense Probabilidad relativa Qué podría ocurrir Clave a seguir Tandil y sistema de Tandilia Media Nieve débil, aguanieve o copos aislados en sectores altos Temperatura bajo cero y humedad disponible Sierra de la Ventana y Tornquist Media Nevadas débiles en sectores serranos si coincide el pulso frío con precipitación Aire frío en altura y nubosidad Mar del Plata, Necochea y costa sudeste Baja a media Aguanieve o precipitación invernal aislada Viento, humedad marítima y temperatura cercana a 0°C Azul, Olavarría y Tres Arroyos Baja a media Heladas fuertes; chance puntual de precipitación invernal Mínimas bajo cero y nubosidad suficiente AMBA y CABA Baja Frío intenso y heladas periféricas; nieve poco probable Debería repetirse una combinación excepcional

La tabla no representa una confirmación de nieve, sino una guía periodística de las zonas a mirar. En meteorología, la diferencia entre una helada fuerte, aguanieve y nieve visible puede depender de pocos grados y de cambios que se definen a muy corto plazo.

Qué dice el invierno 2026 y por qué no descarta nevadas

El Pronóstico Climático Trimestral del SMN para junio, julio y agosto de 2026 marca para buena parte de la Provincia de Buenos Aires una tendencia de temperaturas normales o superiores a las normales y precipitaciones normales o superiores a las normales. A primera vista, eso podría sonar incompatible con nieve, pero no lo es.

Un pronóstico trimestral habla del promedio de toda la estación. Es decir, puede haber un invierno menos frío en términos generales y, al mismo tiempo, irrupciones puntuales de aire polar capaces de dejar mínimas bajo cero, heladas extendidas y episodios de precipitación invernal. La nieve depende del evento puntual, no del promedio de tres meses.

Ese punto es clave para no sobredimensionar ni descartar el fenómeno. El escenario más probable para la Provincia de Buenos Aires sigue siendo el de heladas, mañanas muy frías y temperaturas máximas bajas. La nieve, en cambio, queda reservada para áreas serranas, el sudeste y situaciones muy concretas en las que coincidan frío y humedad.

Por qué puede nevar en Tandil o Sierra de la Ventana y no en CABA

La diferencia entre la Provincia de Buenos Aires y CABA es importante. En CABA y el núcleo más urbanizado del AMBA, el efecto de isla de calor, el asfalto, la densidad de edificios y la cercanía al Río de la Plata suelen dificultar que la nieve llegue y se sostenga. Puede hacer mucho frío, pero no alcanza con una mínima baja.

En cambio, en el interior bonaerense hay zonas abiertas, mayor amplitud térmica, menos urbanización y áreas serranas. Por eso Tandil o Sierra de la Ventana pueden tener condiciones más favorables que CABA durante una ola polar. Aun así, la nieve no está garantizada: si no hay precipitación en el momento justo, el resultado será una helada intensa y no una nevada.

La ciencia también respalda esa mirada. Un trabajo publicado en SciELO sobre nevadas en el sudeste bonaerense analizó eventos entre 1960 y 2004 y detectó 32 casos de nieve en esa región, de los cuales solo 7 fueron generalizados. El dato confirma que se trata de un fenómeno posible, pero poco frecuente.

El antecedente que todos recuerdan: la gran nevada de 2007

El antecedente inevitable es el 9 de julio de 2007. Según reconstruyó el Servicio Meteorológico Nacional, aquella jornada combinó aire polar, humedad, frío en altura y viento débil, lo que permitió que los copos no se derritieran antes de llegar a la superficie.

Ese día nevó en CABA, el conurbano y distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires, además de otras zonas del país. Pero justamente por eso quedó en la memoria colectiva: no es un fenómeno habitual. Para que se repita algo similar se necesita una configuración atmosférica muy precisa y no solo una semana fría.

Qué mirar en el pronóstico para saber si puede nevar

Para los próximos días, el dato más importante no será solo la mínima prevista. También habrá que mirar si aparece probabilidad de lluvias o chaparrones justo durante el pico frío. Si el cielo queda despejado, el frío favorecerá heladas, pero no nieve.

Temperatura cercana o inferior a 0°C durante la madrugada o primeras horas del día.

durante la madrugada o primeras horas del día. Aire frío en altura , necesario para que el copo no se funda al caer.

, necesario para que el copo no se funda al caer. Humedad y nubosidad , porque sin precipitación no hay nieve.

, porque sin precipitación no hay nieve. Viento débil o moderado , que puede ayudar a sostener el frío cerca de superficie.

, que puede ayudar a sostener el frío cerca de superficie. Actualizaciones del SMN, especialmente si aparecen alertas por nevadas o temperaturas extremas.

En este contexto, la ventana más sensible aparece entre el miércoles 1 y el jueves 2 de julio para el avance del aire polar sobre el centro del país, con frío persistente hacia el fin de semana. El seguimiento debe hacerse día por día, porque los pronósticos de nieve en zonas no cordilleranas suelen cambiar con rapidez.

Cuidados durante la ola polar

Más allá de la expectativa por una postal blanca, el impacto más concreto de la ola polar será sanitario y cotidiano. El Ministerio de Salud recomienda evitar exposiciones prolongadas al frío, abrigarse en capas, tomar líquidos, no automedicarse y prestar atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. También recuerda que el alcohol produce una falsa sensación de calor y puede aumentar el riesgo de hipotermia.

Otro cuidado central es la calefacción segura. Durante los días de bajas temperaturas aumenta el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. Por eso, no hay que usar hornallas ni hornos para calefaccionar, se deben revisar estufas, calefones y salidas al exterior, y mantener una ventilación mínima en los ambientes.

Entonces, ¿puede nevar en la Provincia de Buenos Aires este invierno 2026? Sí, puede pasar, sobre todo en zonas serranas y del sudeste. Pero por ahora el escenario más firme es el de frío intenso, heladas y posibles episodios aislados de precipitación invernal, con la nieve como una posibilidad que dependerá de la evolución fina del pronóstico en las próximas horas.