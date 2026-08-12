Se viene un nuevo fin de semana largo por el feriado del 17

El próximo fin de semana muchos argentinos tendrán tres días consecutivos de descanso en todo el país, con motivo del feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

TRES DÍAS PARA DESCANSAR Y DISFRUTAR

De esta manera, el próximo fin de semana tendrá tres jornadas consecutivas:

Sábado 15 de agosto

Domingo 16 de agosto

Lunes 17 de agosto – Feriado nacional

La jornada del lunes será considerada feriado nacional, por lo que se modificará el funcionamiento habitual de distintos servicios, comercios y organismos públicos.

El fin de semana largo también representa una oportunidad para el movimiento turístico dentro de la provincia de Buenos Aires, con numerosos destinos que suelen recibir visitantes durante estas fechas.

Desde las localidades de la Costa Atlántica hasta los destinos rurales y serranos del interior bonaerense, el feriado genera expectativas entre prestadores turísticos, comerciantes y sectores vinculados a la gastronomía y la hotelería.

UNA FECHA HISTÓRICA

El 17 de agosto recuerda la figura de José de San Martín, uno de los principales protagonistas de la independencia sudamericana y una figura central de la historia argentina.

El calendario oficial establece al 17 de agosto como feriado trasladable y, para 2026, la fecha se cumple el lunes 17.

Así, los bonaerenses tendrán por delante tres días consecutivos de descanso, antes del regreso a la actividad habitual el martes 18 de agosto.