Lucila del Mar tendrá tres días de gastronomía, música y productores locales con entrada gratuita

Lucila del Mar se prepara para recibir la tercera edición del Oktubre Fest La Costa, una propuesta que reunirá durante tres jornadas a productores locales, gastronomía, música en vivo, artesanos y distintas actividades recreativas. El encuentro se realizará el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre en el Predio Solar del Pinar.

La actividad tendrá entrada libre y gratuita y volverá a instalarse en avenida Tucumán 5925, donde el festival se realizó por primera vez durante 2025. La iniciativa combina una agenda recreativa para residentes y visitantes con un espacio de promoción para emprendimientos del Partido de La Costa.

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Cuándo será el Oktubre Fest 2026 en Lucila del Mar

La tercera edición se desarrollará durante tres días consecutivos: viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre. El punto de encuentro será nuevamente el Solar del Pinar de Lucila del Mar, un espacio rodeado por el bosque costero que permite concentrar los puestos, el patio gastronómico y los espectáculos.

Desde la organización confirmaron la participación de productores de cerveza artesanal y destilados del distrito, entre ellos iP7109, Jagüel, Makara, Maüger, Mobydick, Mundo Birrita, Viejo Skill, Vicent, Wara y Ymir.

Qué habrá durante las tres jornadas

Además de los productores de bebidas artesanales, el predio contará con un patio gastronómico, feria de productores y artesanos, bandas locales y propuestas de entretenimiento. La programación busca ampliar la experiencia más allá de la degustación y convertir al encuentro en una actividad para recorrer durante el fin de semana.

Productores locales de cerveza artesanal y destilados.

Patio gastronómico.

Feria de productores y artesanos.

Música y bandas en vivo.

Propuestas recreativas y de entretenimiento.

Entrada libre y gratuita.

El festival surgió en 2024 y en la edición siguiente se trasladó al Solar del Pinar. La continuidad del encuentro apunta a darle visibilidad a una actividad productiva que funciona durante todo el año y que encuentra en este tipo de eventos una oportunidad para llegar a nuevos públicos.

Una propuesta para mover La Costa fuera del verano

Uno de los objetivos del evento es generar actividad también por fuera de los meses de mayor movimiento turístico. Octubre aparece como una etapa de transición hacia la temporada alta y las propuestas gastronómicas, culturales y productivas permiten sostener una agenda propia en distintas localidades.

La Costa viene utilizando este esquema en ferias, fiestas gastronómicas y actividades gratuitas distribuidas a lo largo del distrito. Durante las vacaciones de invierno, por ejemplo, también se desplegó una agenda de propuestas gratuitas en varias localidades del Partido de La Costa.

Dónde se realiza y qué conviene tener en cuenta

El Solar del Pinar está ubicado en avenida Tucumán 5925, Lucila del Mar. Al tratarse de una actividad al aire libre y extendida durante tres jornadas, quienes planifiquen asistir conviene que revisen cerca de la fecha las novedades de la organización ante eventuales cambios relacionados con el clima.

La programación y las actualizaciones del evento pueden consultarse en el sitio oficial de Prensa de la Municipalidad de La Costa.