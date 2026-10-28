Granizo y tormentas en tandil: qué pasó esta tarde y cómo sigue la alerta

Las tormentas previstas para este miércoles 28 de octubre comenzaron a afectar distintos puntos del sudeste bonaerense durante la tarde, en una jornada marcada por advertencias meteorológicas y condiciones cambiantes. En Tandil y alrededores se reportó caída de granizo, mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantenía avisos por fenómenos que podían intensificarse en poco tiempo.

El episodio llegó en medio de una alerta amarilla que abarcaba Tandil y otros partidos cercanos. Aunque el aviso ya anticipaba la posibilidad de granizo, la evolución de las tormentas durante la tarde volvió importante seguir los comunicados de corto plazo, que describen fenómenos más inmediatos que el pronóstico general.

La información disponible permite confirmar las advertencias oficiales y los distritos alcanzados, pero todavía no hay un relevamiento público consolidado sobre eventuales daños, personas afectadas o interrupciones de servicios en Tandil. Por eso, esos datos no deben darse por confirmados hasta que los organismos correspondientes los informen.

Aviso urgente para Tandil y localidades vecinas

Uno de los avisos meteorológicos a muy corto plazo fue emitido a las 15:25. Incluyó Tandil, Ayacucho, Balcarce, Benito Juárez, General Alvarado, General Pueyrredon, Lobería, Mar Chiquita y Necochea, entre otros sectores. Su vigencia era de dos horas, por lo que no debe confundirse ese aviso puntual con la alerta amarilla de alcance más amplio.

El pronóstico regional anticipaba lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante agua en períodos breves, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y granizo ocasional. El acumulado previsto se ubicaba entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en puntos aislados.

El dato más importante es que una alerta amarilla no significa que todas las localidades recibirán la misma cantidad de lluvia ni que habrá granizo en cada barrio. Las tormentas pueden avanzar por sectores, descargar con fuerza en un lugar y dejar condiciones mucho menos intensas a pocos kilómetros.

Qué hacer si vuelve a caer granizo

Para quienes circulan por Tandil o las rutas de la región, la recomendación principal es evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad. La lluvia puede reducir bruscamente la visibilidad y provocar acumulación de agua sobre la calzada. Ante granizo, no conviene detenerse debajo de árboles, estructuras inestables o tendidos eléctricos.

En viviendas y comercios, es recomendable asegurar macetas y objetos sueltos, mantener despejados los desagües y cerrar puertas y ventanas. Si ingresa agua, los equipos eléctricos deben manipularse solamente cuando sea seguro hacerlo. Durante la actividad eléctrica, el lugar de resguardo adecuado es una construcción cerrada o un vehículo con techo rígido.

Quienes hayan sufrido daños en autos, techos o instalaciones deberían registrar la situación con fotografías propias una vez que pase el peligro, sin exponerse a nuevas descargas o ráfagas. La existencia de daños generalizados no está confirmada y requiere información de Defensa Civil, bomberos, prestadoras y autoridades locales.

Hasta cuándo continúa el riesgo de tormentas

La alerta amarilla para Tandil fue difundida para la tarde y noche de este miércoles. Las condiciones pueden cambiar y el nivel de advertencia puede actualizarse, de modo que conviene consultar el sistema oficial del SMN antes de salir o emprender un viaje, especialmente hacia localidades vecinas.

En la región también se encontraban alcanzados por advertencias partidos como Benito Juárez, Lobería y Necochea. La amplitud del área bajo vigilancia explica por qué las tormentas no necesariamente se presentan al mismo tiempo en todas las ciudades.

Durante la noche, la principal precaución seguirá siendo prestar atención a la evolución de las celdas de tormenta y a las indicaciones de las autoridades. Esta cobertura podrá actualizarse cuando existan datos verificables sobre los sectores donde cayó granizo, el volumen de precipitaciones y las consecuencias del temporal.