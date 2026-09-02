Obras sociales para monotributistas en septiembre 2026: publican el padrón actualizado

Si pagás el Monotributo todos los meses pero todavía no tenés cobertura médica asignada, hay un detalle clave que debés revisar: el pago de la cuota no activa la afiliación en forma automática.

Para contar con prestaciones de salud, es obligatorio elegir una entidad dentro del registro de agentes de salud habilitados por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

El padrón de septiembre 2026: 42 obras sociales confirmadas y un alta excluida

Para este mes, el registro oficial contempla 42 entidades sindicales, de dirección y mutuales autorizadas para recibir los aportes del régimen simplificado.

Entre las opciones vigentes figuran entidades como OSDEPYM, OSPAT, SERVESALUD, OSIM, OSVVRA (ANDAR) y OSSACRA.

Un dato clave para evitar rechazos: la Obra Social de Vareadores fue dada de baja del padrón vigente, por lo que ya no puede recibir nuevos trámites de traspaso.

Valor de la cuota y derivación directa a prepagas

Para el segundo semestre de 2026, los valores fijados por ARCA mantienen la cuota total de la categoría A desde $49.527,18 mensuales (incluyendo impuesto, jubilación y salud).

Es fundamental señalar que los pequeños contribuyentes no pueden derivar sus aportes a prepagas privadas fuera del padrón mediante intermediarias.

La cobertura debe gestionarse de forma directa con alguno de los 42 agentes inscriptos oficialmente.

La regla de los 12 meses para cambiar de cobertura

Si estás pensando en realizar la opción de cambio, el Decreto 955/2024 exige una permanencia mínima antes de poder hacer un nuevo movimiento:

Permanencia obligatoria: debés cumplir 12 meses consecutivos en el mismo agente de salud.

debés cumplir en el mismo agente de salud. Vigencia del cambio: la nueva cobertura empieza a regir el primer día del mes siguiente a la confirmación de la solicitud.

Requisitos y documentación para completar la afiliación

Una vez realizada la opción en el sistema de la SSS (con Clave Fiscal nivel 3), la obra social receptora solicitará la carpeta física o digital.

Para completar el alta debés presentar: DNI, Constancia de inscripción al Monotributo, comprobante de pago, Formulario 184/F y la credencial de pago (Formulario 152).

Las entidades habilitadas no pueden rechazar arbitrariamente a beneficiarios monotributistas; en caso de negativa, se debe radicar la denuncia ante la SSS.