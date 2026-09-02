Calendario de septiembre 2026: sin feriados nacionales en el mes, confirman la fecha del próximo fin de semana largo

Si ya estabas mirando el almanaque para planificar una escapada, vas a tener que recalcular: septiembre no cuenta con ningún feriado nacional ni día no laborable general.

Tras el descanso del 17 de agosto, habrá que esperar hasta octubre para disfrutar del próximo fin de semana largo en Argentina.

Días no laborables y jornadas clave de septiembre

Aunque no habrá pausas generales de alcance nacional, el mes contempla fechas especiales e interrupciones sectoriales:

11 de septiembre (Día del Maestro): jornada con dinámicas especiales y asueto escolar en el nivel primario.

jornada con dinámicas especiales y asueto escolar en el nivel primario. 21 de septiembre (Día del Estudiante y la Primavera): sin actividad lectiva en escuelas secundarias y facultades.

El próximo fin de semana largo confirmado

La vuelta de los descansos extendidos para toda la población llegará recién en el décimo mes del año:

Lunes 12 de octubre: conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural .

conmemoración del . Al unirse con el sábado 10 y el domingo 11, conformará un fin de semana largo de 3 días consecutivos.

El cronograma de feriados para el cierre de 2026

El tramo final del año concentrará los últimos descansos patrios y puentes turísticos confirmados: