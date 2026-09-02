Calendario de septiembre 2026: sin feriados nacionales en el mes, confirman la fecha del próximo fin de semana largo

Si ya estabas mirando el almanaque para planificar una escapada, vas a tener que recalcular: septiembre no cuenta con ningún feriado nacional ni día no laborable general.
Tras el descanso del 17 de agosto, habrá que esperar hasta octubre para disfrutar del próximo fin de semana largo en Argentina.
Días no laborables y jornadas clave de septiembre
Aunque no habrá pausas generales de alcance nacional, el mes contempla fechas especiales e interrupciones sectoriales:
- 11 de septiembre (Día del Maestro): jornada con dinámicas especiales y asueto escolar en el nivel primario.
- 21 de septiembre (Día del Estudiante y la Primavera): sin actividad lectiva en escuelas secundarias y facultades.
El próximo fin de semana largo confirmado
La vuelta de los descansos extendidos para toda la población llegará recién en el décimo mes del año:
- Lunes 12 de octubre: conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Al unirse con el sábado 10 y el domingo 11, conformará un fin de semana largo de 3 días consecutivos.
El cronograma de feriados para el cierre de 2026
El tramo final del año concentrará los últimos descansos patrios y puentes turísticos confirmados:
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- Viernes 20 al lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado al lunes 23 para generar un fin de semana largo de 3 días).
- Lunes 7 y martes 8 de diciembre: combinación de un día no laborable con fines turísticos (lunes 7) y el Día de la Inmaculada Concepción de María (martes 8), creando un puente extra largo de 4 días.
- Viernes 25 de diciembre:Navidad (feriado inamovible de 3 días).