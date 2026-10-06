Avanzan nuevas obras cloacales en san bernardo y mar de ajó

El Partido de La Costa mantiene en ejecución nuevas obras de infraestructura cloacal en San Bernardo y Mar de Ajó, con el objetivo de aumentar la capacidad de bombeo y acompañar el crecimiento urbano de la zona sur del distrito.

Los trabajos se concentran en dos puntos: un nuevo pozo de bombeo en San Bernardo y una estación de mayor capacidad en Mar de Ajó. Ambas intervenciones forman parte de la actualización del sistema que conduce los líquidos hacia las plantas de tratamiento.

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Cómo es la obra cloacal que se realiza en San Bernardo

En San Bernardo se construye un nuevo pozo de bombeo en la zona de Avenida Costanera y Falkner. El esquema previsto permitirá que los líquidos cloacales lleguen por gravedad hasta ese punto y luego sean impulsados por una nueva cañería a lo largo de Falkner.

El recorrido conectará con otra estación ubicada sobre la calle Elcano, desde donde el sistema continuará hacia la planta depuradora. El objetivo técnico es aumentar la capacidad de bombeo y mejorar el traslado dentro de la red.

Mar de Ajó tendrá una nueva estación de bombeo

La segunda intervención se desarrolla en Belgrano, entre Blanco Encalada y Montevideo, en Mar de Ajó. Allí se construye una nueva estación que reemplazará a la antigua estación Nº 1, situada a aproximadamente una cuadra del nuevo emplazamiento.

La obra contempla tres bombas y una compactadora de residuos. También incorporará sistemas automáticos de limpieza y ventilación con filtro, elementos pensados para actualizar el funcionamiento de una infraestructura que debe responder a una demanda creciente.

Por qué se amplía la infraestructura de la zona sur

San Bernardo y Mar de Ajó concentran una parte importante de la población estable y reciben un fuerte incremento de usuarios durante la temporada de verano. Esa combinación obliga a dimensionar los servicios teniendo en cuenta tanto el uso cotidiano como los picos de demanda de los meses turísticos.

La infraestructura básica resulta además un componente central del crecimiento urbano. En los últimos años, el corredor costero también sumó trabajos viales y mejoras de conectividad. INFOZONA había informado anteriormente sobre intervenciones de asfalto y conectividad en distintas localidades de La Costa.

Dos frentes de trabajo sobre el mismo sistema

La particularidad de estas obras es que no se trata de intervenciones aisladas: las estaciones forman parte de una red que debe transportar los líquidos hacia su tratamiento. Por eso, aumentar la capacidad en puntos estratégicos puede mejorar la respuesta general del sistema cuando crece el volumen transportado.

El Municipio informó que las obras continúan en ejecución y que responden al crecimiento poblacional y urbano de la zona sur. La descripción técnica y las imágenes de los trabajos pueden consultarse en el comunicado oficial de la Municipalidad de La Costa.