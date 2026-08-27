Ruta 11: la Provincia licitará el tramo entre Mar de Ajó y Pinamar para completar la autovía

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó que durante septiembre se pondrá en marcha el proceso licitatorio para transformar en autovía el tramo de la Ruta Provincial 11 comprendido entre Mar de Ajó y Pinamar, una intervención estratégica que permitirá completar uno de los principales corredores viales de la Costa Atlántica bonaerense.

La novedad fue anticipada por el subadministrador de la Dirección de Vialidad bonaerense, Hernán Y Zurieta, quien señaló que la administración provincial prevé publicar el llamado para ejecutar la duplicación de calzada en este sector, actualmente uno de los principales tramos pendientes de la Ruta 11.

La obra comprende aproximadamente 48 kilómetros, entre las rotondas de acceso a Mar de Ajó y Pinamar, y resulta fundamental para completar unos 200 kilómetros de autovía sobre el corredor costero, mejorando la conexión entre los diferentes destinos turísticos de la provincia.

Una obra clave para la Costa Atlántica

El proyecto contempla la construcción de una segunda calzada, que permitirá disponer de dos vías separadas de circulación. De acuerdo con la documentación oficial de Vialidad bonaerense, la intervención estará dividida en dos secciones, una de aproximadamente 25 kilómetros y otra de 23 kilómetros.

La configuración prevista incluye doble calzada, banquinas pavimentadas, un cantero central de 16 metros y sistemas de retorno ubicados en los principales accesos y puntos estratégicos.

Además, el proyecto incorpora obras hidráulicas, señalización integral, iluminación en accesos e intersecciones, dársenas, refugios peatonales y diferentes intervenciones destinadas a incrementar la seguridad vial.

Según la información difundida oficialmente durante el proceso de consulta pública, la obra cuenta con un plazo previsto de ejecución de 18 meses y una inversión estimada en 94,3 millones de dólares, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dentro del programa correspondiente al préstamo 5418/OC-AR.

Una ruta fundamental durante todo el año

La Ruta Provincial 11 constituye uno de los corredores más importantes para la actividad turística y económica bonaerense. Su tránsito aumenta considerablemente durante la temporada de verano, cuando la población de los principales balnearios puede multiplicarse y miles de vehículos se desplazan diariamente entre las distintas localidades costeras.

Desde Vialidad destacaron que completar la autovía permitirá aumentar la capacidad de circulación, reducir riesgos y mejorar los tiempos de viaje, además de favorecer el transporte regional y facilitar el acceso a servicios esenciales como salud, educación y emergencias.

También avanza la autovía entre Villa Gesell y Mar Chiquita

El anuncio se produce mientras continúa otra intervención de gran magnitud sobre la Ruta 11: la transformación en autovía del sector comprendido entre Villa Gesell y Mar Chiquita.

Ese proyecto abarca 72,4 kilómetros e incluye tanto la construcción de una segunda calzada como la repavimentación de la existente. Según información oficial difundida por la Provincia a comienzos de este año, la intervención beneficiará a un corredor por el que circulan más de 7.000 vehículos diarios.

Durante 2025 ya habían quedado habilitados 12 kilómetros entre los kilómetros 411 y 423, en el partido de Villa Gesell, mientras continuaron las tareas sobre los restantes sectores.

De esta manera, una vez concluidos los trabajos actualmente en marcha y ejecutado el futuro tramo Mar de Ajó–Pinamar, la Provincia busca consolidar un extenso corredor de doble calzada sobre la Ruta 11 y eliminar uno de los sectores de calzada única que todavía permanecen en el principal acceso a los destinos de la Costa Atlántica.

El llamado a licitación, previsto para septiembre

El próximo paso será ahora la publicación de la licitación anunciada para septiembre, luego de que el proyecto atravesara las correspondientes instancias ambientales y de participación ciudadana.

La iniciativa ya cuenta con documentación técnica y estudios específicos, mientras que Vialidad provincial realizó una consulta pública en la que se presentaron las características generales de la intervención y su impacto sobre los municipios involucrados.

Con la futura duplicación entre Mar de Ajó y Pinamar, la Provincia avanzará así sobre una de las obras viales más esperadas de la región, especialmente por su impacto sobre La Costa, General Lavalle, General Madariaga y Pinamar, y por la importancia que tiene la Ruta 11 para millones de bonaerenses y turistas que cada año se desplazan hacia los principales destinos de la costa.