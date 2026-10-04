Nuevos créditos para 0km y usados: cómo acceder a los $100 millones en hasta 72 cuotas del banco nación

¿Estás buscando cambiar el auto o adquirir tu primer vehículo sin encarar trámites complejos de prendado? El Banco Nación mantiene vigente su línea de préstamos personales “+Autos con BNA”, que financia la totalidad de la unidad con montos de hasta $100.000.000.

Montos disponibles y cobertura del financiamiento

La línea otorga préstamos que van desde $1.000.000 hasta un máximo de $100.000.000, financiando hasta el 100% del valor de venta con IVA incluido.

Aplica para la compra de automóviles, pick-ups y utilitarios 0 km o usados de hasta 10 años de antigüedad, quedando excluidos del monto los gastos de patentamiento.

Tramitación a sola firma sin garantía prendaria

Una de las ventajas clave del programa es que el vehículo no queda prendado, otorgándose la asistencia crediticia a sola firma sin necesidad de pagaré.

Está destinado a personas humanas, sean o no clientes previos del banco, y cubre modelos de origen nacional e importados comercializados en comercios adheridos.

Opciones en pesos a tasa fija de hasta 72 cuotas

Para la alternativa en pesos con plazo máximo de 72 meses, la entidad fijó una TNA del 36% (CFT TEA ~53,40%) para quienes cobran sus sueldos en el BNA.

Para los usuarios de cartera abierta, la tasa fija se ubica en 46% TNA (CFT TEA ~72,30%), requiriendo tres acreditaciones de sueldo para acceder al beneficio de bonificación.

Alternativa en UVA y gestión directa en concesionarias

En la modalidad UVA, los plazos van de 12 a 60 meses, con tasas de UVA + 19% TNA para clientes con sueldo en la entidad y de UVA + 25% TNA para cartera general, afectando hasta el 25% del ingreso neto.

El trámite es 100% digital y sin gastos de otorgamiento, pudiendo solicitarse de manera directa presentándose únicamente con el DNI en las concesionarias adheridas.