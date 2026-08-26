Asignaciones familiares: el nuevo límite de ingresos individual y por familia de septiembre

Si cobrás asignaciones familiares a través de ANSES, tenés que revisar urgente tus recibos de sueldo o facturación de este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustó los límites de ingresos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) correspondientes a septiembre de 2026.

Nuevos topes de ingresos del grupo familiar

El organismo previsional estableció el valor máximo que puede sumar la totalidad del hogar para mantener el derecho al cobro:

Límite máximo por grupo familiar: el tope total fijado para septiembre asciende a $6.314.897 por mes .

el tope total fijado para septiembre asciende a . Impacto inmediato: superar este monto acumulado excluye automáticamente al hogar del cobro de las asignaciones.

Límite individual por cada integrante

Además del total acumulado del hogar, ANSES evalúa la remuneración individual de cada adulto para autorizar el beneficio:

Tope individual por integrante: se estableció en $3.157.449 mensuales .

se estableció en . Incompatibilidad directa: si solo uno de los padres supera dicho valor, el beneficio se suspende para todo el grupo.

Mecanismo de actualización por movilidad e inflación

Los parámetros se recalculan mes a mes para adaptarse al contexto económico de los trabajadores:

Fórmula de movilidad: las cifras se ajustan en forma mensual según el índice oficial de inflación.

las cifras se ajustan en forma mensual según el índice oficial de inflación. Afectados: abarca a trabajadores en relación de dependencia y pequeños contribuyentes del sistema SUAF.

Claves para evitar suspensiones imprevistas

El control de las liquidaciones registradas resulta indispensable para no perder los pagos mensuales: