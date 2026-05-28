Nuevo dni electrónico con chip: ¿quiénes están obligados a renovarlo y cuál es la escala de costos actualizada?

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) avanza firmemente en la consolidación del nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico dotado con chip integrado y tecnología de policarbonato. Esta medida, alineada con estándares internacionales de seguridad y control migratorio, generó interrogantes sobre la vigencia del plástico tradicional y los valores fijados para su emisión tras las recientes actualizaciones arancelarias.

Es importante destacar que el despliegue de este formato moderno es progresivo. Las tarjetas físicas vigentes conservan su validez legal y sirven para viajar, votar o concretar trámites civiles hasta la fecha de vencimiento explícita que figura en su frente. No obstante, el organismo determinó un conjunto de grupos poblacionales y situaciones específicas en las cuales el reemplazo por el ejemplar con chip es de carácter obligatorio.

Los grupos que deben tramitar el nuevo DNI de forma obligatoria

La obligatoriedad del recambio alcanza a ciudadanos que se encuentren bajo esquemas cronológicos de actualización o ante modificaciones en su estado registral:

Menores en edad escolar: Niños y adolescentes que deban cumplir con las actualizaciones regulares pautadas por ley para las franjas de 5 a 8 años, y al cumplir los 14 años.

Niños y adolescentes que deban cumplir con las actualizaciones regulares pautadas por ley para las franjas de 5 a 8 años, y al cumplir los 14 años. Documentos emitidos en 2011: Los ciudadanos mayores de 14 años cuyos ejemplares hayan sido confeccionados en el año 2011, dado que estos plásticos poseen una validez máxima de 15 años y alcanzan su vencimiento legal.

Los ciudadanos mayores de 14 años cuyos ejemplares hayan sido confeccionados en el año 2011, dado que estos plásticos poseen una validez máxima de 15 años y alcanzan su vencimiento legal. Pérdida, robo o deterioro: Personas que sufran el extravío de su credencial, hayan sido víctimas de hurto o posean un plástico visiblemente gastado, ilegible o dañado que dificulte la validación de su identidad.

Personas que sufran el extravío de su credencial, hayan sido víctimas de hurto o posean un plástico visiblemente gastado, ilegible o dañado que dificulte la validación de su identidad. Modificación de datos: Todo ciudadano que requiera asentar un cambio de domicilio, rectificar datos filiatorios o realizar trámites vinculados al reconocimiento de su identidad de género.

Todo ciudadano que requiera asentar un cambio de domicilio, rectificar datos filiatorios o realizar trámites vinculados al reconocimiento de su identidad de género. Formatos antiguos en desuso: Quienes todavía posean modalidades desactualizadas como el DNI de tapa verde, la libreta celeste manuscrita, la Libreta de Enrolamiento o la Libreta Cívica.

El nuevo cuadro tarifario según la modalidad del trámite

El costo para acceder al nuevo DNI varía de acuerdo con el plazo de entrega seleccionado por el solicitante y la urgencia del requerimiento. Las tarifas vigentes para ciudadanos argentinos se estructuran de la siguiente forma:

Trámite regular: La solicitud estándar para primeros ejemplares, actualizaciones obligatorias, rectificaciones o nuevos ejemplares por extravío tiene un costo base de $10.000, con un tiempo estimado de entrega a domicilio de entre 30 y 40 días.

La solicitud estándar para primeros ejemplares, actualizaciones obligatorias, rectificaciones o nuevos ejemplares por extravío tiene un costo base de $10.000, con un tiempo estimado de entrega a domicilio de entre 30 y 40 días. DNI exprés: Para quienes precisan acelerar los plazos, esta modalidad alternativa garantiza la entrega en el domicilio del ciudadano dentro de las 96 horas hábiles y posee un valor de $26.000.

Para quienes precisan acelerar los plazos, esta modalidad alternativa garantiza la entrega en el domicilio del ciudadano dentro de las 96 horas hábiles y posee un valor de $26.000. DNI 24 horas: Permite retirar el documento impreso directamente en la oficina de origen al día hábil siguiente de realizada la toma de datos, con una tasa fijada en $41.000.

Permite retirar el documento impreso directamente en la oficina de origen al día hábil siguiente de realizada la toma de datos, con una tasa fijada en $41.000. DNI al instante: Habilitado exclusivamente en oficinas especiales de aeropuertos o terminales específicas para urgencias extremas de viaje, con un costo final de $57.000.

Habilitado exclusivamente en oficinas especiales de aeropuertos o terminales específicas para urgencias extremas de viaje, con un costo final de $57.000. Extranjeros: La emisión del ejemplar regular para ciudadanos extranjeros con residencia legal permanente o temporaria se ubicó en $20.000.

Existen excepciones donde la tasa se encuentra bonificada por completo. La expedición del primer ejemplar para recién nacidos inscritos en el territorio nacional hasta los seis meses de vida es totalmente gratuita, al igual que la reposición de credenciales motivada por errores materiales u omisiones de carga imputables al propio organismo emisor.

Turnos y pasos indispensables para realizar la gestión

El proceso administrativo se encuentra centralizado de manera digital para agilizar la atención en las oficinas públicas. Para iniciar el trámite, el usuario debe ingresar a la plataforma digital Mi Argentina o al portal web oficial del Renaper con el fin de reservar un turno en la delegación o Registro Civil más cercano a su residencia.

La tasa correspondiente puede abonarse de forma anticipada online mediante tarjeta de crédito o débito, o bien en las ventanillas de cobro dispuestas en las sedes de documentación al momento de presentarse al turno. En el caso de los menores de 14 años, es requisito indispensable que asistan acompañados por su madre, padre o representante legal acreditado, portando la partida de nacimiento correspondiente.