DNI viejo: los trámites en los que podrías tener problemas si no lo actualizás

Tener un documento en mal estado, vencido o desactualizado puede complicar gestiones cotidianas más rápido de lo que muchos imaginan. La clave está en saber cuándo conviene renovarlo antes de que el trámite se vuelva urgente.

Por Ignacio Hernández
Dni viejo: los trámites en los que podrías tener problemas si no lo actualizás

El DNI viejo no siempre genera problemas de inmediato, pero puede convertirse en un obstáculo cuando una persona necesita hacer un trámite bancario, viajar, validar su identidad o completar una gestión ante un organismo público. En Argentina, el documento válido es el último ejemplar emitido y su vigencia depende de la edad y del tipo de actualización realizada.

El documento vigente evita demoras en gestiones sensibles

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Para mayores de 14 años, el DNI tiene una vigencia general de 15 años. En menores, en cambio, la validez queda condicionada a las actualizaciones obligatorias de los 5 a 8 años y de los 14 años, dos instancias clave porque actualizan foto, firma, huellas y datos biométricos.

El problema aparece cuando el documento está vencido, deteriorado, ilegible, extraviado o con datos desactualizados. Aunque muchas gestiones pueden iniciarse igual, la validación final suele depender de que la identidad pueda comprobarse sin dudas. Por eso, un DNI viejo puede generar rechazos, pedidos de documentación adicional o demoras.

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Trámites donde el DNI viejo puede complicarte

Los inconvenientes más frecuentes aparecen en gestiones que requieren acreditar identidad de forma precisa. No se trata solo de mostrar una tarjeta: en muchos casos, el sistema cruza datos con bases oficiales y verifica que el ejemplar presentado sea el correspondiente.

  • Bancos y billeteras virtuales: pueden pedir un DNI vigente y legible para abrir cuentas, recuperar accesos, validar identidad o solicitar productos financieros.
  • ANSES y organismos públicos: algunas gestiones pueden requerir datos actualizados, especialmente cuando hay cambios de domicilio o inconsistencias personales.
  • Viajes dentro del Mercosur: para cruzar fronteras se puede usar DNI tarjeta o pasaporte, pero el documento debe estar vigente y en buen estado.
  • Trámites registrales: cambios de domicilio, rectificación de datos, inscripción de menores o gestiones ante registros civiles pueden exigir documentación actualizada.
  • Validaciones digitales: apps oficiales y privadas suelen requerir foto clara, datos coincidentes y, en algunos casos, validación biométrica.

Viajar con DNI viejo: el punto que muchos revisan tarde

Uno de los errores más comunes es revisar el documento pocos días antes de viajar. Para destinos del Mercosur y países asociados, los argentinos pueden viajar con DNI o pasaporte, pero el DNI debe ser válido como documento de viaje y estar en condiciones.

Además, el DNI digital de Mi Argentina no reemplaza al DNI tarjeta para viajar al exterior. Puede servir para acreditar identidad en determinados usos dentro del país, pero para cruzar fronteras se debe presentar la documentación física admitida por Migraciones.

Situación del DNIQué problema puede generarQué conviene hacer
VencidoRechazo o demora en trámites sensiblesSolicitar un nuevo ejemplar
Deteriorado o ilegibleDificultad para acreditar identidadRenovarlo antes de usarlo
Menor sin actualizaciónDatos biométricos desactualizadosHacer actualización de 5 a 8 o 14 años
Cambio de domicilio no informadoInconsistencias en gestiones oficialesTramitar DNI con domicilio actualizado
Ejemplar viejo no vigentePuede no coincidir con el último emitidoConsultar el ejemplar vigente

Cuándo corresponde actualizarlo

La actualización no depende solamente del nuevo diseño del DNI. Corresponde hacer el trámite cuando el documento está vencido, se perdió, fue robado, está deteriorado, hubo cambio de domicilio o hay una actualización obligatoria por edad.

También puede ser necesario pedir un nuevo ejemplar si una persona necesita rectificar datos personales, actualizar información registral o reemplazar documentos anteriores como Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica. En todos los casos, el objetivo es que el documento coincida con los datos oficiales vigentes.

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El costo de renovar el DNI

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El trámite regular del DNI para ciudadanos argentinos tiene un costo vigente de $10.000. Ese valor aplica para nuevo ejemplar, cambio de domicilio, actualizaciones posteriores, rectificación de datos y actualizaciones obligatorias de 5 a 8 años y 14 años.

También existen modalidades más rápidas, con valores superiores, como DNI exprés, DNI 24 horas y DNI al instante, aunque no están disponibles en todas las sedes. Por eso, antes de pagar o sacar turno, conviene verificar la modalidad ofrecida en el centro elegido.

Qué hacer antes de que el trámite sea urgente

La recomendación práctica es revisar tres datos: fecha de vencimiento, estado físico del documento y coincidencia del domicilio. Si alguno de esos puntos no está en orden, conviene iniciar la renovación antes de necesitar el DNI para una gestión impostergable.

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También es importante evitar gestores, enlaces no oficiales o supuestas páginas de turnos que prometen acelerar el trámite. El DNI contiene información sensible y debe gestionarse únicamente mediante canales oficiales, registros civiles o centros habilitados por Renaper.

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