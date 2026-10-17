Nueva tarifa de la vtv en provincia: cuánto hay que pagar para autos, motos y camionetas

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) aumentó un 17,6% a través de la Resolución N° 361-MTRAGP-2026, tras haber permanecido congelada durante 90 días por un acuerdo oficial.

La nueva tarifa básica para autos particulares de hasta 2.500 kilos

El valor de referencia para la categoría más concurrida del parque automotor sufrió un ajuste directo de $17.048,34 por trámite:

Tarifa básica anterior: costaba $97.057,65 con IVA incluido hasta el 14 de octubre.

costaba $97.057,65 con IVA incluido hasta el 14 de octubre. Tarifa básica nueva: pasa a costar $114.105,99 con IVA incluido desde el jueves 15 de octubre de 2026 .

pasa a costar desde el . Criterio de cobro: el monto se abonará al momento de hacer la inspección, sin importar la fecha en que pediste el turno.

Cuánto cuestan las motos y los vehículos pesados desde esta semana

Al actualizarse el valor de base, el resto de las categorías de vehículos reajustaron sus valores en las plantas oficiales:

Motovehículos: el valor estimado se ubica en los $45.614 con IVA.

el valor estimado se ubica en los con IVA. Vehículos de más de 2.500 kilos: la tarifa actualizada se eleva a $205.264 con IVA.

la tarifa actualizada se eleva a con IVA. Variación salarial: el ajuste responde al pliego que vincula la tarifa al 7% del sueldo básico de un operario del sector (fijado en $1.630.085,67).

Requisitos y puntos clave antes de presentarte en la planta

Para evitar demoras o rechazos durante la revisión obligatoria, es fundamental repasar los puntos de control del trámite:

Sistemas a verificar: la inspección mide el funcionamiento de frenos, luces, dirección, suspensión, neumáticos y emisión de gases .

la inspección mide el funcionamiento de . Documentación: concurrir con turno previo, cédula del vehículo, documento de identidad y los elementos de seguridad exigidos.

En caso de no aprobar, si el vehículo es condicional o rechazado, el titular tiene un plazo fijado por la planta para reparar las fallas y volver a verificar sin costo adicional dentro del límite establecido.