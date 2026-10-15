Allanaron una casa en valeria del mar por amenazas de muerte a una periodista del programa de moria casán

Un importante procedimiento policial se llevó a cabo en una vivienda de Valeria del Mar, partido de Pinamar, en el marco de una investigación por presuntas amenazas de muerte y acoso reiterado contra la periodista Amalia Díaz Guiñazú, integrante del programa televisivo La mañana con Moria, que conduce Moria Casán por eltrece.

El operativo permitió identificar y aprehender a un hombre de 38 años, señalado como responsable de una serie de mensajes intimidatorios que la comunicadora aseguró haber recibido durante varios años.

El allanamiento fue realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, luego de una investigación que permitió establecer el domicilio del sospechoso en la localidad balnearia bonaerense.

Cinco años de hostigamiento y amenazas

De acuerdo con el testimonio de Díaz Guiñazú, los primeros contactos comenzaron aproximadamente cinco años atrás, cuando trabajaba como conductora del programa El Garage y respondía mensajes de seguidores a través de sus redes sociales.

Lo que inicialmente parecía una comunicación habitual con un espectador se transformó, según denunció, en una sucesión de mensajes insistentes, intimidaciones y amenazas cada vez más graves.

La periodista explicó que el hombre utilizaba diferentes perfiles falsos para continuar contactándola, incluso después de haber sido bloqueado en reiteradas oportunidades.

Con el paso del tiempo, las amenazas también alcanzaron a amigos y personas de su entorno. La situación se agravó cuando el denunciado manifestó que podía presentarse en su lugar de trabajo y amenazó con agredirla físicamente y quitarle la vida.

El allanamiento en Valeria del Mar

Ante la gravedad de los hechos denunciados, se inició una investigación judicial que permitió localizar al sospechoso en una vivienda de Valeria del Mar, en el partido bonaerense de Pinamar.

Con la correspondiente autorización judicial, efectivos policiales ingresaron al domicilio y realizaron un procedimiento durante el cual el hombre fue aprehendido.

Los investigadores secuestraron teléfonos celulares, una computadora portátil, dispositivos de almacenamiento digital y cuadernos, elementos que serán analizados para determinar su posible vinculación con los mensajes y amenazas denunciados.

También se informó sobre el hallazgo de armas y fotografías de distintas mujeres vinculadas al ámbito de los medios de comunicación, material cuya relación con la investigación deberá ser evaluada por las autoridades competentes.

Intervención de la Justicia de Dolores

La investigación contó con la intervención del fiscal Sebastián Fedullo, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 12 de la Ciudad de Buenos Aires.

Para concretar el procedimiento en territorio bonaerense, intervino el Juzgado de Garantías N.º 6, con sede descentralizada en Villa Gesell, perteneciente al Departamento Judicial Dolores, a cargo del juez David Mancinelli.

La periodista había formalizado su denuncia el pasado 27 de septiembre, luego de recibir nuevas amenazas que incrementaron su preocupación por su integridad física y la seguridad de personas cercanas.

A partir de esa presentación, recibió medidas de protección, entre ellas custodia policial y un dispositivo de alerta.

El acusado recuperó la libertad

Si bien el hombre fue aprehendido durante el allanamiento, posteriormente recuperó la libertad, mientras continúa la investigación judicial.

Las autoridades le notificaron una prohibición de acercamiento a la periodista y la obligación de cesar inmediatamente cualquier conducta de hostigamiento.

La decisión se adoptó teniendo en cuenta su situación procesal y la ausencia de antecedentes penales, según la información difundida sobre el caso.