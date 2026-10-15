Golpe al bolsillo del conductor: ¿cuánto cuesta hacer la vtv tras el nuevo aumento en la provincia?

Si tenés que realizar la Verificación Técnica Vehicular y querías saber cuánto vas a gastar, los valores en la Provincia de Buenos Aires sufrieron un fuerte reajuste.

Tras un período de tres meses de congelamiento tarifario, el Ministerio de Transporte bonaerense oficializó un aumento del 17,56% en el costo del servicio.

La nueva tarifa básica para autos particulares

A partir de este jueves 15 de octubre de 2026, la tarifa base del trámite pasó de $97.057,65 a $114.105,99 con IVA incluido.

Este valor corresponde a los vehículos particulares de hasta 2.500 kilos y sirve como referencia principal para el cálculo del resto de las escalas.

La última actualización del cuadro tarifario se había dispuesto a fines de 2025 y regía sin cambios desde enero de este año.

Cuánto cuesta la VTV para motos y vehículos pesados

El esquema tarifario actualizado contempla montos diferenciales según la categoría del vehículo verificado:

Motos: el costo del trámite se ubicará en torno a los $45.614 .

el costo del trámite se ubicará en torno a los . Autos de hasta 2.500 kg: la tarifa básica oficial fijada es de $114.105,99 .

la tarifa básica oficial fijada es de . Vehículos pesados (más de 2.500 kg): el valor de la verificación asciende a $205.264.

El motivo detrás del reajuste en el cuadro tarifario

La actualización del costo del servicio está atada a las paritarias del sector establecidas en el convenio colectivo entre SMATA y la cámara de verificadores CAVEA.

Para el período abril-junio de 2026, el salario básico de un operario categoría 1 se fijó en $1.630.085,67.

Según los pliegos de concesión, la tarifa básica del trámite debe representar exactamente el 7% del salario de referencia del sector.