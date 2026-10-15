Nuevo revés judicial para los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un nuevo recurso presentado por siete de los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. La decisión representa otro resultado adverso para los sentenciados, quienes habían denunciado presuntas irregularidades en las primeras actuaciones judiciales posteriores al crimen.

La resolución, conocida en las ultimas horas, fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que la presentación no cumplía con los requisitos de fundamentación necesarios para habilitar su tratamiento.

El planteo había sido impulsado por la defensa de siete de los ocho condenados, quienes cuestionaban el procedimiento llevado adelante durante las primeras declaraciones indagatorias, realizadas pocas horas después de la muerte del joven de 18 años.

Qué reclamaban los rugbiers

La presentación judicial había sido promovida por el abogado Hugo Tomei, en representación de Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli.

Según los argumentos de la defensa, durante las primeras actuaciones los imputados no habrían recibido información suficiente sobre los hechos que se les atribuían ni sobre las pruebas existentes en su contra.

También denunciaron presuntas inconsistencias relacionadas con la confección y firma de las actas judiciales correspondientes a aquellas diligencias.

A partir de esos cuestionamientos, los condenados impulsaron una denuncia contra la fiscal Verónica Zamboni, responsable de la investigación inicial, y otros funcionarios judiciales que intervinieron en el procedimiento.

Entre los denunciados también se encontraban la defensora oficial Verónica Olindi Huespi y el juez de Garantías David Mancinelli.

La decisión de la Corte Suprema

Las presentaciones fueron rechazadas en distintas instancias de la Justicia bonaerense hasta que el expediente llegó al máximo tribunal del país.

Finalmente, la Corte Suprema desestimó el recurso al considerar que carecía de fundamentación autónoma suficiente y que los argumentos expuestos no lograban rebatir adecuadamente las razones de las resoluciones judiciales anteriores.

De esta manera, quedó firme el rechazo del planteo en esta causa paralela.

Es importante aclarar que la resolución no implica una nueva revisión de las condenas por el asesinato de Fernando Báez Sosa, sino que corresponde exclusivamente al expediente iniciado contra los funcionarios judiciales por su actuación durante las primeras horas de la investigación.

Las condenas por el crimen de Fernando Báez Sosa

El asesinato ocurrió durante la madrugada del 18 de enero de 2020, cuando Fernando Báez Sosa fue atacado a golpes por un grupo de jóvenes a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell.

El caso provocó una profunda conmoción en todo el país y derivó en un juicio desarrollado en los tribunales de Dolores, que tuvo una amplia repercusión pública.

El 6 de febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli, considerados coautores del homicidio.

Por su parte, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de prisión, al ser considerados partícipes secundarios.

Posteriormente, en marzo de 2024 el Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las penas, aunque modificó parcialmente la calificación legal al excluir la agravante de alevosía y mantener la correspondiente al concurso premeditado de dos o más personas.

Un nuevo resultado adverso para los condenados

Con esta reciente decisión de la Corte Suprema, siete de los ocho rugbiers recibieron otro fallo desfavorable en su recorrido judicial, esta vez en relación con las denuncias formuladas contra los funcionarios que participaron de la investigación inicial.

Mientras tanto, los ocho condenados continúan cumpliendo las penas de prisión impuestas por el asesinato de Fernando Báez Sosa, uno de los casos judiciales de mayor repercusión pública de los últimos años en la Argentina.