Noviembre 2026: cuántos feriados quedan antes de las fiestas y qué días caen

Si estás pensando en planificar una escapada o simplemente necesitás un respiro antes del cierre de año, el calendario de noviembre trae buenas noticias.

El anteúltimo mes del 2026 llega con un esquema atípico que beneficiará al descanso y al turismo interno.

A continuación, te detallamos todas las fechas confirmadas para que no te pierdas ningún día de descanso este mes.

El primer fin de semana largo: un feriado nacional “extra”

El mes arranca con un descanso extendido de alcance federal para el sector público y privado.

El Poder Ejecutivo nacional fijó el lunes 9 de noviembre como feriado nacional, mediante el Decreto 1103/2026.

Esta medida se tomó para garantizar la seguridad y logística ante la visita oficial del papa León XIV.

De esta manera, se conforma el primer fin de semana largo del mes, desde el sábado 7 hasta el lunes 9 de noviembre inclusive.

El segundo fin de semana largo: Día de la Soberanía Nacional

Hacia fines de mes, la población argentina podrá disfrutar de un nuevo receso prolongado de tres jornadas.

La conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha histórica es el 20 de noviembre y cae viernes, se traslada.

Oficialmente, el descanso se moverá al lunes 23 de noviembre bajo el esquema de feriados trasladables.

Esto habilita el segundo fin de semana largo del mes, que se extenderá desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre inclusive.

La lista completa: los feriados que quedan para cerrar el 2026

Para que puedas organizar tus vacaciones o las fiestas, este es el cronograma de descansos restantes en todo el país: