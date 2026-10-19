Frío, algo de sol y nuevas lluvias: qué dice el pronóstico para esta semana

La provincia de Buenos Aires comienza una nueva semana de octubre con temperaturas bajas para la época, abundante nubosidad y algunas apariciones del sol. Aunque se espera una recuperación térmica hacia mediados de semana, los pronósticos también advierten sobre la posibilidad de nuevas precipitaciones antes del próximo fin de semana.

Lunes 19: una mañana fría y una tarde con temperaturas moderadas

El primer día hábil de la semana comenzó con ambiente frío en buena parte del territorio bonaerense, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando las temperaturas descendieron a valores más propios del invierno que de la primavera.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, las mínimas se ubican en distintos sectores entre los 5 y los 10 grados, mientras que las máximas presentan diferencias regionales, con registros que podrían oscilar entre los 12 y los 20 grados.

En amplias zonas de la Provincia predominará el cielo parcial a mayormente nublado, aunque el sol podría aparecer durante algunos momentos del día, especialmente hacia la tarde.

El viento soplará principalmente desde el sector este, con intensidades leves a moderadas. En términos generales, no se esperan precipitaciones importantes durante este lunes, lo que representa una mejora respecto de las jornadas grises y húmedas de la semana anterior.

Martes 20: mejora el tiempo y comienza a subir la temperatura

Para el martes se anticipa una recuperación gradual de las temperaturas, acompañada por períodos de sol y nubosidad variable.

La mañana todavía será fresca, pero durante la tarde las máximas podrían alcanzar valores cercanos a los 19 y 21 grados en diferentes sectores bonaerenses, generando condiciones algo más agradables.

El pronóstico señala que las mejores condiciones se presentarían durante la primera mitad del día, mientras que hacia la tarde y la noche podría aumentar la nubosidad.

Miércoles 21: vuelven las nubes y no se descartan lluvias

Hacia mediados de semana, las condiciones meteorológicas podrían experimentar algunos cambios.

Para el miércoles se prevé mayor presencia de nubosidad y posibilidades de lluvias o chaparrones aislados en determinados sectores de la Provincia.

Las temperaturas continuarían moderadas, aunque la combinación de humedad, viento y escasa radiación solar podría mantener una sensación de frescura.

Las precipitaciones no necesariamente alcanzarían a todo el territorio bonaerense y su distribución dependerá de la evolución de los sistemas atmosféricos.

Jueves 22: temperaturas más agradables, pero con tiempo variable

El jueves podría convertirse en una de las jornadas más templadas de la semana, con máximas cercanas a los 21 o 22 grados en algunas regiones.

Sin embargo, el ascenso térmico no estaría acompañado necesariamente por cielos completamente despejados.

Persistiría la nubosidad y podrían registrarse episodios de inestabilidad, particularmente durante la segunda mitad de la jornada.

Por ese motivo, aunque las temperaturas ofrecerán un comportamiento más cercano al esperado para octubre, todavía no se anticipa una consolidación definitiva del buen tiempo.

Viernes 23: nuevamente el cielo gris

Para el viernes se proyecta una jornada con abundante nubosidad y temperaturas moderadas, con máximas que en amplios sectores podrían ubicarse entre los 18 y los 21 grados.

El viento y la humedad seguirían condicionando el estado del tiempo, aunque podrían producirse mejoramientos temporarios.

Las previsiones muestran diferencias respecto de la posibilidad de precipitaciones, por lo que será importante observar las actualizaciones durante la semana.

Sábado 24 y domingo 25: un fin de semana con tiempo incierto

Las primeras proyecciones para el último fin de semana completo de octubre anticipan un nuevo descenso de las temperaturas y condiciones meteorológicas variables.

Para el sábado se esperan máximas cercanas a los 17 o 18 grados en diferentes sectores, con cielo mayormente nublado y posibilidades de precipitaciones aisladas.

El domingo podría continuar con ambiente fresco, abundante nubosidad y probabilidad de lluvias o chaparrones en algunas regiones, aunque todavía existe incertidumbre sobre su intensidad y distribución.