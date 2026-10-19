Atención beneficiarios: el ips difundió el calendario de cobro de octubre y la fecha límite para retirar por ventanilla

Si cobrás tu haber a través del Instituto de Previsión Social (IPS), ya podés organizar tu presupuesto de fin de mes.

El organismo previsional bonaerense confirmó oficialmente el cronograma de pagos correspondiente a octubre, que se desplegará en las últimas jornadas del mes.

Las fechas de cobro para documentos terminados de 0 a 3

El operativo de pago comenzará el jueves 29 de octubre para un primer grupo de beneficiarios.

Ese día percibirán sus haberes las jubilaciones y pensiones con DNI finalizados en 0, 1, 2 y 3.

A su vez, en la misma jornada cobrarán la totalidad de las pensiones sociales no contributivas, independientemente de la terminación de su DNI (del 0 al 9).

El turno para los DNI terminados del 4 al 9

La segunda y última jornada de pago fijada por el organismo será el viernes 30 de octubre.

En esta fecha se completará el cronograma con las jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

De esta manera, el depósito en cuenta quedará garantizado antes del inicio del fin de semana para todos los beneficiarios.

Cuándo vence el cobro presencial por ventanilla

Para quienes eligen o necesitan retirar sus haberes de forma presencial en las sucursales bancarias, existe un plazo límite estricto.

El IPS recordó que la fecha de vencimiento para el pago por ventanilla es el 24 de noviembre de 2026.

Pasada esa fecha, los fondos que no hayan sido retirados volverán al organismo previsional para su reliquidación.

Recomendaciones útiles para el día de cobro

Se recuerda a los beneficiarios que las sumas depositadas en caja de ahorro pueden utilizarse directamente con tarjeta de débito en comercios.

Asimismo, las extracciones pueden realizarse en cualquier cajero automático de la red bancaria desde el mismo día en que se acredita el pago.

Ante cualquier duda sobre la liquidación, los beneficiarios pueden ingresar con su clave al portal oficial del IPS para consultar su recibo de sueldo digital.