Adiós a un grande de la actuación: falleció antonio grimau

El reconocido intérprete Antonio Grimau falleció a los 82 años, dejando una destacada trayectoria de más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión argentina. Su muerte, conocida durante la mañana de este martes 20 de octubre, provocó numerosas expresiones de pesar en el ambiente artístico.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó oficialmente el fallecimiento, mediante un comunicado en el que recordó su contribución a la historia del espectáculo nacional y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de profesión.

Según las primeras informaciones periodísticas, Grimau había permanecido internado durante varios días antes de su fallecimiento. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales precisos sobre la causa de su muerte.

Una vida dedicada a la actuación

Antonio Rebolini, conocido artísticamente como Antonio Grimau, nació el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada, partido de Lanús, provincia de Buenos Aires. Comenzó su carrera a los 16 años, cuando se presentó a una convocatoria teatral que marcaría el comienzo de una extensa trayectoria.

Su popularidad creció gracias a inolvidables producciones televisivas como Trampa para un soñador, Dos a quererse, Rolando Rivas, taxista, Soy gitano, Padre Coraje y Herederos de una venganza, entre numerosas ficciones que lo convirtieron en uno de los rostros más reconocidos de la televisión argentina.

Uno de sus trabajos más destacados llegó en 2018, cuando interpretó a Sandro en su etapa adulta en la miniserie Sandro de América. Aquella actuación le permitió obtener el Premio Martín Fierro como protagonista de unitario o serie.

En el teatro también desarrolló una carrera sobresaliente, participando en obras como Hamlet, Los invertidos, Cartas de amor y Danza macabra. En 2005 recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, mientras que en 2026 continuaba vinculado a los escenarios.

Con su fallecimiento, la cultura argentina pierde a una de las figuras representativas de varias generaciones de actores, cuya trayectoria permanecerá en la memoria del público.

La información biográfica y artística fue confirmada en el comunicado oficial de la Asociación Argentina de Actores y Actrices