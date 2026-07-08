Nombres de usuario en whatsapp: meta elimina la obligación de compartir tu número celular

Si te preocupa la cantidad de personas desconocidas que pueden acceder a tu información privada, Meta está por implementar el cambio más esperado en la historia de la aplicación.

La plataforma de mensajería está desarrollando una herramienta estructural para modificar radicalmente la forma en que nos contactamos con los demás.

A continuación, te contamos de qué se trata esta actualización global centrada en resguardar tu privacidad y combatir los intentos de fraude digital.

La llegada del nombre de usuario exclusivo

La principal novedad radica en la introducción de un nombre de usuario único para cada cuenta, similar al formato que ya utilizan plataformas como Instagram o X (ex Twitter).

Esta modificación permitirá que las personas puedan buscarte e iniciar una conversación utilizando ese identificador, sin necesidad de conocer datos personales más sensibles.

La medida busca simplificar las interacciones en entornos laborales o de compraventa, donde muchas veces se interactúa con desconocidos.

Chau a la obligación de compartir tu número de teléfono

El beneficio más inmediato de esta actualización es que ya no será obligatorio dar tu número de celular para que otra persona te agregue a sus contactos.

Al ocultar el número telefónico detrás del nuevo alias, se corta de raíz una de las principales vías de exposición de datos en la web.

Esta decisión representa un avance histórico en la privacidad de la aplicación, un reclamo que los usuarios sostenían desde hacía años.

Un escudo directo contra las estafas virtuales

Meta diseñó esta transición con un objetivo central: reducir drásticamente los engaños y el spoofing dentro de la aplicación de mensajería.

Al limitar el acceso directo al número de teléfono, a las organizaciones delictivas les resultará mucho más complejo realizar llamadas o enviar mensajes masivos no deseados.

La capa de seguridad extra dificultará que personas malintencionadas puedan suplantar identidades de manera simple utilizando tu información pública.

Cómo funcionará el nuevo sistema de verificación

El proceso de configuración será completamente opcional y se gestionará directamente desde el menú de ajustes de perfil de cada cuenta.