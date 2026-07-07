Mercado libre lanzó cursos gratuitos de inteligencia artificial: cómo anotarte y obtener certificación oficial

Saber usar Inteligencia Artificial dejó de ser una opción para convertirse en el requisito más buscado por las empresas en todo el país.

El gigante del comercio electrónico Mercado Libre acaba de patear el tablero tecnológico al lanzar una plataforma de acceso 100% gratuito para capacitarse en esta disciplina.

A través de módulos dinámicos y herramientas interactivas, la propuesta busca que cualquier usuario pueda dominar desde cero los conceptos clave para potenciar su trabajo o emprendimiento.

Un espacio interactivo y adaptado para arrancar desde cero

La nueva plataforma está diseñada específicamente para derribar el mito de que la tecnología avanzada es solo para programadores o ingenieros.

Los trayectos formativos se estructuran en clases breves y sumamente visuales que permiten avanzar al ritmo de cada estudiante desde el celular o la computadora.

No se requieren conocimientos previos en sistemas, ya que el foco está puesto en la aplicación práctica de la IA para resolver problemas cotidianos de la vida profesional.

Las herramientas específicas que vas a aprender a dominar

El programa de estudios abarca las principales tecnologías de automatización y generación de contenido que lideran el mercado global actual.

Los alumnos aprenderán a redactar instrucciones efectivas (prompts) para exprimir al máximo plataformas como ChatGPT, Gemini y generadores de imágenes y datos estructurados.

También se incluyen módulos destinados a la automatización de tareas administrativas, optimización de catálogos de venta digital y análisis predictivo para pequeños comercios.

Certificación oficial sin costo y plazos para completar los cursos

A diferencia de otras ofertas del mercado académico actual, esta iniciativa se destaca por otorgar un respaldo formal sin tener que abonar matrículas.

Al finalizar y aprobar los módulos correspondientes, la plataforma emite un certificado oficial digital avalado por Mercado Libre para jerarquizar tu currículum.

El acceso al material de estudio no tiene una fecha de vencimiento estricta, lo que permite que cada usuario organice sus horas de capacitación según sus tiempos disponibles.

Cómo registrarse para asegurar tu lugar en la plataforma

El proceso de inscripción se habilitó de manera directa a través de los canales de educación y sustentabilidad de la compañía tecnológica.

Para ingresar, solo se necesita contar con una cuenta activa de Mercado Libre o Mercado Pago y completar un breve formulario de perfil de usuario.

Las autoridades de la empresa confirmaron que las aulas virtuales ya se encuentran operativas, por lo que podés iniciar tu primera clase hoy mismo sin intermediarios.