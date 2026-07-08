Bna+ y modo: el paso a paso para ahorrar en el súper esta semana

El Banco Nación, en conjunto con la billetera digital MODO, mantiene vigentes una serie de reintegros estratégicos para sus usuarios directos.

A continuación, te detallamos los días, los topes de devolución y cómo pagar para no perderte ni un solo peso de ahorro.

Miércoles de ahorro en comercios de barrio

Todos los miércoles, los usuarios pueden acceder a un 30% de descuento en comercios de cercanía adheridos a la promoción.

Para obtener el beneficio, es requisito indispensable realizar el pago a través de la aplicación MODO BNA+ seleccionando tarjetas de crédito emitidas por la entidad.

Esta opción es ideal para adelantar las compras diarias y cuenta con un tope de reintegro de $10.000 por cliente cada semana.

El beneficio exclusivo para supermercados mayoristas y minoristas

Si necesitás stockear la alacena, los días jueves de julio se activa una de las promociones más esperadas por los consumidores.

Se trata de un reintegro del 30% en cadenas de supermercados minoristas y mayoristas seleccionadas de todo el país.

El tope de devolución para esta categoría está fijado en $10.000 por semana, permitiendo un ahorro sustancial en la cuenta final.

Requisitos obligatorios para recibir la devolución

Para que el sistema procese el descuento correctamente, los pagos deben gestionarse de manera exclusiva mediante código QR desde la app.

Es importante verificar que las tarjetas de crédito del Banco Nación (Visa o Mastercard) estén correctamente vinculadas dentro de la plataforma digital.

El dinero del reintegro se acredita directamente en la cuenta bancaria asociada del usuario dentro de los tiempos estipulados por la entidad.

Sectores clave que entran en la promoción semanal

El programa de beneficios no solo cubre alimentos, sino que busca abarcar los rubros más sensibles del consumo familiar cotidiano.