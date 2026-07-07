¿tenés registro profesional? El drástico cambio en el trámite obligatorio que beneficia a miles de conductores

La Agencia Nacional de Seguridad Vial implementó una actualización estructural para simplificar el acceso y la renovación de las habilitaciones de transporte.

A partir de esta semana de julio de 2026, rige un nuevo esquema que modifica las obligaciones de los choferes y agiliza los pasos burocráticos.

La eliminación de la LINTI como paso independiente

La principal modificación de esta reforma radica en la eliminación de la LINTI (Licencia Nacional de Conducir de Transporte Interjurisdiccional) como un trámite separado.

Anteriormente, los conductores profesionales debían afrontar este proceso de forma paralela y desconectada del registro tradicional.

Con este cambio, se busca unificar los criterios y reducir la carga de gestiones duplicadas para los trabajadores del sector.

Centralización en el registro profesional único

El nuevo sistema absorbe las exigencias de aptitud previas pero las unifica directamente dentro de la tramitación de las licencias de conducir profesionales habituales.

Esto significa que los controles psicofísicos y de antecedentes requeridos se integran en una única vía administrativa.

La medida simplifica el calendario de vencimientos y optimiza el tiempo de los choferes de cargas y pasajeros.

Consultas presenciales y oficinas habilitadas

Para conocer en detalle cómo afecta el nuevo procedimiento a cada categoría, las autoridades dispusieron centros de atención específicos.

Los interesados pueden acercarse de forma presencial a las oficinas de la Dirección de Licencias de Conducir correspondientes para resolver dudas sobre su estado particular.

Allí se brinda asesoramiento sobre la transición al nuevo formato y se validan las solicitudes en curso.

Listado oficial de prestadores médicos y técnicos

Un punto fundamental del nuevo esquema es el cumplimiento de los exámenes con los profesionales autorizados.

En las sedes de atención se encuentra disponible para los conductores el listado de prestadores habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Es obligatorio realizar los estudios obligatorios únicamente en estos centros registrados para que el trámite tenga validez legal.