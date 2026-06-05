¿no sabés qué regalarle a papá? El beneficio del banco nación para comprar en hasta 24 cuotas sin interés y con descuentos

Encontrar el regalo perfecto para el Día del Padre sin que la tarjeta de crédito quede en rojo parece una misión imposible este año. Si te estabas preguntando cómo hacer para quedar bien con papá y cuidar tu economía al mismo tiempo, una billetera virtual acaba de lanzar la solución que estabas esperando.

El Banco Nación activó una serie de beneficios históricos a través de su aplicación BNA+ y de la plataforma Tienda BNA+ para celebrar esta fecha especial. La campaña comercial permite acceder a hasta 24 cuotas sin interés, rebajas directas y opciones de regalos con envíos a todo el país.

A continuación, te contamos cuáles son los rubros incluidos, los topes de reintegro y cómo aprovechar las ofertas desde tu celular.

El calendario de fechas confirmadas

Para que no te quedes afuera, es vital que anotes los días en los que se habilitan los diferentes rubros comerciales:

Tienda BNA+ (Tecnología y Hogar): La ventana para comprar de forma online con financiación extendida estará abierta de manera ininterrumpida desde el lunes 8 hasta el miércoles 10 de junio inclusive.

La ventana para comprar de forma online con financiación extendida estará abierta de manera ininterrumpida desde el inclusive. Indumentaria, calzado y shoppings: Los comercios físicos adheridos abrirán sus promociones presenciales durante tres jornadas clave: el jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de junio .

Los comercios físicos adheridos abrirán sus promociones presenciales durante tres jornadas clave: el . Grandes cadenas y perfumarías: Determinados locales extenderán sus ofertas especiales de forma selectiva hasta el domingo 14 de junio, coincidiendo con la víspera de la celebración.

Montos, reintegros y topes máximos

Comprar de forma inteligente implica conocer cuánta plata te van a devolver en la cuenta de la aplicación móvil:

Porcentaje de descuento base: Las compras presenciales en locales de marcas seleccionadas contarán con una rebaja directa del 30% para los clientes de la entidad.

Las compras presenciales en locales de marcas seleccionadas contarán con una rebaja directa del para los clientes de la entidad. Tope de reintegro unificado: El límite máximo de devolución se fijó en $15.000 por transacción , lo que permite atomizar el beneficio si realizás compras en diferentes locales adheridos.

El límite máximo de devolución se fijó en , lo que permite atomizar el beneficio si realizás compras en diferentes locales adheridos. Financiación sin recargo: En el portal digital del banco, los productos seleccionados de tecnología, herramientas y cuidado personal se podrán financiar en 12, 18 y hasta 24 cuotas fijas con un interés del 0%.

Cómo validar el beneficio en tu zona

La promoción tiene alcance nacional pero se concentra fuertemente en las terminales comerciales de la provincia, segmentada de la siguiente manera: