¿no sabés qué regalarle a papá? El beneficio del banco nación para comprar en hasta 24 cuotas sin interés y con descuentos

Encontrar el regalo perfecto para el Día del Padre sin que la tarjeta de crédito quede en rojo parece una misión imposible este año. Si te estabas preguntando cómo hacer para quedar bien con papá y cuidar tu economía al mismo tiempo, una billetera virtual acaba de lanzar la solución que estabas esperando.
El Banco Nación activó una serie de beneficios históricos a través de su aplicación BNA+ y de la plataforma Tienda BNA+ para celebrar esta fecha especial. La campaña comercial permite acceder a hasta 24 cuotas sin interés, rebajas directas y opciones de regalos con envíos a todo el país.
Alivio para el bolsillo: qué productos seleccionados se pueden conseguir hoy con el beneficio renovado de Tienda BNA+
A continuación, te contamos cuáles son los rubros incluidos, los topes de reintegro y cómo aprovechar las ofertas desde tu celular.
El calendario de fechas confirmadas
Para que no te quedes afuera, es vital que anotes los días en los que se habilitan los diferentes rubros comerciales:
- Tienda BNA+ (Tecnología y Hogar): La ventana para comprar de forma online con financiación extendida estará abierta de manera ininterrumpida desde el lunes 8 hasta el miércoles 10 de junio inclusive.
- Indumentaria, calzado y shoppings: Los comercios físicos adheridos abrirán sus promociones presenciales durante tres jornadas clave: el jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de junio.
- Grandes cadenas y perfumarías: Determinados locales extenderán sus ofertas especiales de forma selectiva hasta el domingo 14 de junio, coincidiendo con la víspera de la celebración.
Montos, reintegros y topes máximos
Comprar de forma inteligente implica conocer cuánta plata te van a devolver en la cuenta de la aplicación móvil:
- Porcentaje de descuento base: Las compras presenciales en locales de marcas seleccionadas contarán con una rebaja directa del 30% para los clientes de la entidad.
- Tope de reintegro unificado: El límite máximo de devolución se fijó en $15.000 por transacción, lo que permite atomizar el beneficio si realizás compras en diferentes locales adheridos.
- Financiación sin recargo: En el portal digital del banco, los productos seleccionados de tecnología, herramientas y cuidado personal se podrán financiar en 12, 18 y hasta 24 cuotas fijas con un interés del 0%.
Cómo validar el beneficio en tu zona
La promoción tiene alcance nacional pero se concentra fuertemente en las terminales comerciales de la provincia, segmentada de la siguiente manera:
El beneficio de última hora que lanzó Banco Nación para ahorrar en el regalo de papá: cómo aprovecharlo
- Shoppings de Buenos Aires: Los locales que aplican el beneficio están ubicados en los principales centros comerciales de Avellaneda, San Isidro, Tortuguitas, Morón y La Plata.
- Comercios de cercanía en PBA: Las vinotecas y perfumerías de barrio que acepten el QR de BNA+ participan de la jornada especial de descuentos en distritos como Mar del Plata, Bahía Blanca y Tandil.
- Acreditación del dinero: Recordá que las devoluciones del 30% impactarán directamente en tu cuenta asociada a la app dentro de los primeros 30 días hábiles posteriores a la compra.