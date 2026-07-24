Banco Nación lanzó descuentos, reintegros de hasta $40.000 y 24 cuotas sin interés para este fin de semana

Si estabas buscando alternativas para hacer rendir tu dinero o financiar tus consumos este fin de semana, el Banco Nación activó una potente batería de promociones.

A través de la app MODO BNA+ y sus tarjetas de crédito o débito, la entidad lanzó devoluciones de hasta $40.000 e importantes planes en cuotas sin interés en rubros clave.

Supermercados: ahorros masivos y topes de reintegro de hasta $25.000

Para el abastecimiento del hogar, el banco ofrece promociones destacadas durante viernes, sábados y domingos:

Supermercados DIA: 20% de reintegro los viernes y sábados (tope de $20.000 mensual, mínimo de compra de $30.000). Se suma un 10% extra para clientes con tope de $5.000.

20% de reintegro los viernes y sábados (tope de $20.000 mensual, mínimo de compra de $30.000). Se suma un para clientes con tope de $5.000. Disco y Vea: 20% de reintegro de viernes a domingo en compras superiores a $100.000, con un tope mensual de $25.000. Además, cuentan con un 10% adicional con tope de $5.000.

Turismo y vuelos: hasta 12 cuotas sin interés para viajar por el país

En el marco del programa Viajá+, quienes planifiquen escapadas o vacaciones encontrarán opciones de financiación únicas:

Aerolíneas Argentinas: 12 cuotas sin interés en vuelos nacionales.

12 cuotas sin interés en vuelos nacionales. Programa Viajá+: 3, 6 y 12 cuotas sin interés en hoteles, alquiler de autos, agencias de viajes y productos regionales.

3, 6 y 12 cuotas sin interés en hoteles, alquiler de autos, agencias de viajes y productos regionales. Despegar: 3, 6 y 9 cuotas sin interés en productos turísticos seleccionados.

Ruta Gourmet y Free Shop: descuentos del 20% al 25% en marcas líderes

En gastronomía, el programa Ruta Gourmet ofrece un 25% de descuento (con tope de $10.000 por compra y hasta 5 transacciones al mes) en cadenas como Atalaya, Antares, Bonafide, El Topo, Persicco, Wendy’s y Kansas, entre otras.

Para quienes viajen al exterior o transiten por aeropuertos (Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mendoza, Bariloche y Rosario), hay un 20% de descuento en Duty Free con un tope de reintegro de $40.000 por mes.

Electrodomésticos, motos y Tienda BNA+: hasta 24 cuotas en bienes durables

Para renovar el hogar o equiparse, los clientes disponen de excelentes plazos de pago: