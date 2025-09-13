Nafta y gasoil suben hasta un 6% y ya no hay precios oficiales en las estaciones

Sofía Martínez
Expendedor nafta de estación de servicio

La reciente suba del dólar ha llevado a que el precio de la nafta y el gasoil en Argentina vuelva a incrementarse, tras las elecciones en Provincia de Buenos Aires. Esta situación ha provocado un cambio en la forma en que las petroleras administran los precios.

¿Cómo los cambios en la regulación afectaron la transparencia de precios?

Las empresas petroleras han dejado de comunicar oficialmente sus cambios de precios, adoptando un sistema de “micropricing” que les permite ajustar los valores en diferentes momentos y áreas geográficas. Esta estrategia se implementó después de que el Gobierno derogara en junio la obligación de informar sobre aumentos o bajas en los combustibles, lo que ha generado una disminución de la transparencia en el sector. Hasta ese momento, los consumidores podían verificar los precios en tiempo real en más de 5.000 estaciones de servicio a través de la aplicación Precios en Surtidor.

Caso Paloma y Josué: Pericia genética reveló detalles clave sobre el trágico suceso
Mirá también:

Caso Paloma y Josué: Pericia genética reveló detalles clave sobre el trágico suceso

Incrementos graduales en el precio de nafta y gasoil en los últimos meses

De acuerdo con el portal Surtidores, que monitorea los precios de YPF en la Ciudad de Buenos Aires, las naftas y el gasoil han experimentado un aumento promedio de entre 5% y 6% en los últimos días. Esta tendencia también se ha observado en otras marcas como Shell, Axion y Puma Energy. El precio de los combustibles en Argentina se ve influenciado por cuatro factores principales: el valor internacional del petróleo, la cotización del dólar, los biocombustibles y los impuestos aplicables. Tras los recientes cambios en el petróleo y el dólar, las refinadoras han optado por trasladar los incrementos de forma gradual.

Impacto en el consumo de combustibles y hábitos de los consumidores

El aumento en los precios ha tenido un efecto directo en el consumo: en julio, las ventas de combustibles mostraron una caída del 1,2% interanual. Frente a este panorama, se anticipa que los consumidores opten por alternativas más económicas, como la nafta súper o el GNC, lo que podría resultar en una reducción de la demanda de nafta premium, que es un 20% más cara.

Caputo criticó que haya elecciones cada dos años: “Es una ridiculez y cuesta demasiado”
Mirá también:

Caputo criticó que haya elecciones cada dos años: “Es una ridiculez y cuesta demasiado”
ETIQUETAS
Compartir este artículo
aumento jubilados pensionados
Aumento de jubilaciones en octubre 2025: Lo que tenés que saber si sos jubilado o pensionado
Anses
Creditos anses banco
Banco Nación y Banco Provincia lanzan créditos digitales para beneficiarios de ANSES
Anses Provincia
Banco provincia creditos iz
Cómo acceder a créditos ANSES a través de Banco Provincia en 2025
Provincia
festival feria comida
Primavera en Provincia Buenos Aires: festivales, ferias y deportes invaden los municipios esta semana
Provincia
chascomus
Encontraron sano y salvo al joven que era buscado en Chascomús
Chascomús
accidente 41
Tremendo accidente en Ruta 29: Impresionante choque entre camión y auto en General Belgrano
General Belgrano
exlplosion gesell
Tragedia en Villa Gesell: Falleció el hombre herido tras el incendio que mató a su hijo
Villa Gesell

Más leídas