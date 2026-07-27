Tragedia en mar de ajó: una beba de un año murió ahogada dentro de un balde

Una profunda conmoción atraviesa a la comunidad de Mar de Ajó tras confirmarse el fallecimiento de una beba de un año en el interior de una vivienda. El trágico hecho ocurrió durante las últimas horas y se encuentra bajo investigación de la Justicia.

Según las primeras reconstrucciones de la investigación, los familiares de la menor señalaron que la niña habría quedado sola durante unos pocos minutos. Al regresar, la encontraron sumergida en un balde con agua dentro de la finca y procedieron a asistirla de inmediato.

La pequeña fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Mar de Ajó. Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) practicadas por el personal de guardia bajo los protocolos de emergencia, los médicos no lograron revertir el cuadro y constataron su fallecimiento.

Actuación judicial

Ante la gravedad del hecho, tomó intervención la Fiscalía de turno del Departamento Judicial Dolores, la cual dispuso las diligencias de rigor para el esclarecimiento del episodio. Entre las medidas ordenadas se destaca:

Inspección ocular y pericias en la vivienda a cargo del personal policial.

en la vivienda a cargo del personal policial. Apertura de autopsia en la morgue judicial para determinar de forma fehaciente las causas mecánicas del deceso.

en la morgue judicial para determinar de forma fehaciente las causas mecánicas del deceso. Carátula preventiva: La causa fue catalogada de manera provisoria como “Averiguación de causales de muerte”.

En resguardo de la familia y por tratarse de un hecho que involucra a una menor de edad, las autoridades mantuvieron reserva estricta sobre las identidades y mayores detalles del entorno familiar.