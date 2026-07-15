Conflicto en ypf: el plan para sumar comisiones a playeros y vendedores que encendió la alerta sindical

La relación laboral en la red de estaciones YPF atraviesa un momento de alta tensión tras la presentación de un nuevo esquema remunerativo. La propuesta de la petrolera, que busca vincular parte del sueldo de los trabajadores a las ventas, ha despertado una rápida respuesta gremial que pone en duda la continuidad de las negociaciones y amenaza con afectar la prestación del servicio.

El plan que enfrenta a la empresa y el sindicato

Una nueva modalidad de comisiones por venta, sugerida desde la cúpula de la petrolera, generó un contundente rechazo gremial entre los trabajadores de la red. La iniciativa busca que los playeros y los vendedores de las tiendas Full comiencen a percibir una parte de su ingreso mediante esquemas de incentivos variables basados en el volumen de ventas.

Esta propuesta, que según la empresa apunta a premiar el esfuerzo individual y mejorar la experiencia de servicio, es vista por los sindicatos como una medida que pone en riesgo la estabilidad salarial. El gremio advierte que el esquema podría desvirtuar la naturaleza del vínculo laboral al trasladar el riesgo comercial del negocio directamente a los trabajadores.

Los motivos del rechazo sindical

El sindicato manifestó su rechazo absoluto a la medida al argumentar que el salario del trabajador debe mantenerse fijo y acorde a las paritarias establecidas. Consideran que, de implementarse, la política de incentivos crearía una desigualdad interna injustificada, afectando especialmente a quienes operan en estaciones con menor caudal de ventas.

Para la representación gremial, este sistema constituye una forma de precarización encubierta al dejar la remuneración sujeta a fluctuaciones externas o al flujo de clientes. La tensión continúa escalando mientras ambas partes buscan instancias de diálogo para definir el futuro del esquema de pagos.

Panorama de la negociación

La petrolera sostiene que el modelo es moderno y estándar en otros mercados, mientras que los trabajadores exigen respeto por las condiciones laborales actuales. Aunque no se han aplicado cambios operativos concretos, el estado de alerta gremial se mantiene firme ante la posibilidad de que el esquema avance sin consenso.

Se espera que en los próximos días se realicen nuevas audiencias para abordar el conflicto. El sindicato ha advertido que, si no se garantiza la intangibilidad del salario fijo, podrían activarse medidas de fuerza que afectarían el normal funcionamiento de las estaciones de servicio en todo el país.