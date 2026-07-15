Jubilados bonaerenses: el IPS confirmó las fechas clave para el cobro de haberes este mes

Si sos jubilado o pensionado de la provincia de Buenos Aires, ya tenés confirmadas las fechas para percibir tus haberes correspondientes al mes de julio de 2026. El Instituto de Previsión Social (IPS) difundió el esquema oficial para que todos los beneficiarios sepan cuándo estará disponible su dinero.

Fechas confirmadas de pago

El pago de los haberes de julio se realizará en las siguientes jornadas, sin distinción por número de documento:

Jueves 30 de julio de 2026: Inicio del proceso de acreditación de haberes.

Inicio del proceso de acreditación de haberes. Viernes 31 de julio de 2026: Finalización del pago para todos los beneficiarios del IPS.

Disponibilidad y plazos para el retiro

Una vez efectuado el depósito, los fondos estarán disponibles para su retiro por cajero automático de manera inmediata. Por otro lado, quienes deban realizar el cobro por ventanilla en las sucursales bancarias deben tener presente el siguiente límite:

Fecha límite: El plazo máximo para el cobro por ventanilla es el 25 de agosto de 2026 .

El plazo máximo para el cobro por ventanilla es el . Devolución: Superada dicha fecha, los haberes serán devueltos a la entidad previsional.

Información adicional para beneficiarios

El IPS también recuerda a sus beneficiarios que pueden realizar consultas y gestiones a través de sus canales digitales oficiales. Estas plataformas permiten obtener información detallada sobre el estado de sus expedientes y otros trámites previsionales sin necesidad de concurrir presencialmente a las oficinas.