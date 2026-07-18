Mundial 2026: además de la copa, los campeones recibirán anillos exclusivos

Si pensabas que el trofeo y las medallas eran los únicos premios en juego, te sorprenderá saber que la FIFA decidió sumar una tradición histórica de los deportes estadounidenses: anillos de campeonato a medida. Los ganadores de la final del domingo no solo levantarán el trofeo, sino que se llevarán un símbolo de prestigio personalizado.

La entidad confirmó que se trata de una edición limitada y numerada, diseñada para reflejar la identidad del equipo que logre la gloria máxima. Este nuevo reconocimiento busca elevar el estatus de los jugadores que se consagren en la edición 2026.

Cómo son los nuevos anillos de campeón

El diseño de estas piezas es parte de la modernización de la ceremonia de premiación que se verá este domingo. Los detalles técnicos del premio incluyen:

Producción limitada: Se crearán solo 2.026 anillos numerados individualmente en total.

Se crearán solo numerados individualmente en total. Para el plantel: El equipo ganador recibirá 30 anillos personalizados y fabricados a medida para los jugadores.

El equipo ganador recibirá personalizados y fabricados a medida para los jugadores. Edición para hinchas: Los 1.996 anillos restantes estarán a la venta para que los aficionados puedan adquirir una pieza de colección.

Ceremonia de entrega y personalización

La premiación tendrá una dinámica particular para resaltar el logro deportivo. El palco de premiación tendrá una doble cara: una mostrará el trofeo tradicional y la otra estará personalizada con la identidad del equipo ganador.

Tras el pitazo final, el capitán y el entrenador principal recibirán anillos temporales durante el evento. Los anillos definitivos, con el grabado y la personalización específica, serán entregados al plantel en una fecha posterior a la gran final.

Una clausura y show de medio tiempo de lujo

La final del Mundial no será solo fútbol, sino un despliegue artístico de alto impacto. La organización confirmó una ceremonia previa y un show de descanso que promete ser histórico en el MetLife Stadium.

Ceremonia de clausura: Comenzará 90 minutos antes del inicio con la participación de Tom Cruise y Post Malone .

Comenzará 90 minutos antes del inicio con la participación de y . Show de medio tiempo: El espectáculo central contará con la presencia de Justin Bieber, Madonna y Shakira en el escenario principal.

El partido que paraliza al planeta

El encuentro decisivo que consagrará al nuevo campeón del mundo se disputará este domingo 19 de julio. Los equipos saltarán al campo de juego en Nueva Jersey con los siguientes horarios de referencia: