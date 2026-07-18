Himno nacional: los jugadores de la selección protagonizan una versión especial este domingo

Si este domingo vas a estar prendido a la tele esperando la final, prepárate para un inicio de jornada diferente. A la medianoche del sábado (00:00 del domingo), los futbolistas de la Selección Argentina serán los protagonistas de una versión única y especial del Himno Nacional Argentino.

La iniciativa, impulsada por Torneos y las principales señales deportivas del país, busca generar un momento de unidad nacional antes del duelo decisivo. Esta versión reemplazará, por única vez, la transmisión habitual que se emite cada día en los canales de aire y cable.

¿Cuándo y dónde escucharla?

El estreno es un evento coordinado que busca que todo el país comparta el mismo sentimiento antes del partido contra España.

Horario: Domingo 19 de julio a las 00:00 .

Domingo 19 de julio a las . Emisoras: Se transmitirá simultáneamente en los canales de aire y señales deportivas como DSports, TyC Sports, ESPN y TNT Sports.

Operativo regreso: la incógnita del lunes

Más allá de lo deportivo, el Gobierno ya trabaja en el dispositivo de seguridad para el retorno del plantel. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, lideró reuniones con fuerzas federales y la Ciudad de Buenos Aires para coordinar la movilización en Plaza de Mayo.

Aunque no hay confirmación oficial, en la Casa Rosada analizan la posibilidad de decretar feriado o asueto para el próximo lunes en caso de que Argentina obtenga el título. La decisión final será comunicada recién el domingo, una vez concluido el partido.

Tercer vuelo especial a Nueva York

La expectativa por la final es tan alta que los pasajes para acompañar al equipo se agotaron en tiempo récord. Tras el éxito de los primeros dos vuelos comerciales que volaron con ocupación total, Aerolíneas Argentinas activó una nueva opción.