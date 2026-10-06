Morosidad en niveles récord: qué pasa con las deudas familiares y las cuotas con tarjeta de crédito

Endeudarse para comprar en cuotas o pedir un crédito personal se volvió un terreno complejo en los últimos meses. El financiamiento orientado al consumo se mantuvo prácticamente estancado durante septiembre de 2026, presionado por niveles de morosidad que se posicionan entre los más elevados de las últimas dos décadas.

Préstamos personales y tarjetas con crecimiento real casi nulo

Los datos de First Capital Group reflejan que los préstamos personales sufrieron una caída real del 0,1% mensual, cerrando con un saldo total de $22,3 billones.

Por su parte, las operaciones con tarjetas de crédito alcanzaron un saldo financiado de $25,6 billones, representando un avance mensual real de apenas el 0,2% y ubicándose un 11,1% por debajo de septiembre de 2025.

Repunte en líneas con garantía real: hipotecarios y prendarios

En el extremo opuesto, el financiamiento para la vivienda y vehículos mostró signos de recuperación impulsado por anuncios oficiales de techo a las tasas y fondeo.

Los créditos hipotecarios anotaron una expansión real del 3,5% mensual hasta sumar $9,1 billones, mientras que los prendarios aumentaron un 1,3% real alcanzando los $6,6 billones.

Mora en niveles récord y refinanciaciones masivas

El nivel de irregularidad en las deudas familiares roza techos históricos: la morosidad en familias se ubicó en torno al 12,8%, frente al 2,5% registrado a fines de 2024.

Para intentar sanear las carteras, los bancos avanzan con planes de refinanciación que abarcan a 115.000 deudores por mes, sobre un universo estimado de 6 millones de morosos sumando tarjetas de supermercados y billeteras virtuales.

Avance del crédito en dólares tras la flexibilización normativa

Las líneas de financiamiento en moneda extranjera escalaron hasta los USD 26.170 millones en septiembre, con un alza mensual del 3,7%.

Este dinamismo respondió a la flexibilización oficial que permitió la incorporación de sectores no exportadores a la toma de crédito en dólares, registrando subas del 28,2% en tarjetas en divisas (USD 859 millones).