La oms avanza en el desarrollo de anticonceptivos masculinos para equiparar la responsabilidad

En el marco del Día Mundial de la Contracepción, la Organización Mundial de la Salud lanzó una actualización clave en sus directrices globales. Las medidas buscan ampliar las alternativas de planificación familiar, mejorar el acceso a tratamientos de emergencia y promover una responsabilidad más equitativa entre hombres y mujeres.

Extensión del implante subcutáneo y anticoncepción de emergencia

La OMS confirmó la validez del uso de implantes subcutáneos de etonogestrel por un período máximo de hasta 5 años.

A su vez, respaldó la mifepristona como anticonceptivo de emergencia, recomendando su toma dentro de los primeros 5 días posteriores a una relación sin protección.

Estas indicaciones actualizan los criterios de seguridad y eficacia para la atención en salud reproductiva.

Nuevas modalidades para el uso de la píldora combinada

La entidad aprobó un esquema más flexible para la toma de pastillas anticonceptivas combinadas.

Se avaló tanto el uso continuo por hasta 1 año como la modalidad prolongada de hasta 6 meses con pausas pautadas.

Por el contrario, el organismo rechazó incluir en su lista oficial a las píldoras que contienen quinestrol.

Avances hacia el desarrollo de métodos anticonceptivos masculinos

Por primera vez, la agencia sanitaria elabora pautas para guiar el desarrollo de anticonceptivos dirigidos a hombres.

Se calcula que el 30% de las parejas recurre actualmente a opciones masculinas, pese a la oferta limitada que existe hoy en el mercado.

La meta del organismo es diversificar las alternativas para fomentar un reparto equitativo de la responsabilidad en la pareja.

Falta de acceso y brecha global en la planificación familiar

La actualización médica busca responder a una problemática estructural de acceso a la salud pública a nivel internacional.

Actualmente, 164 millones de mujeres en el mundo que desean posponer o evitar un embarazo no logran acceder a métodos anticonceptivos seguros.

El objetivo central de las nuevas recomendaciones es garantizar que cada persona encuentre un método adecuado, eficaz y accesible.