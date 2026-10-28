Miércoles con temperaturas más agradables, pero ¿vuelven las lluvias?

La última semana de octubre continúa mostrando una primavera cambiante en la provincia de Buenos Aires.

Este miércoles 28 se espera un ascenso de las temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 23 grados en algunos sectores, aunque la mejoría será transitoria: durante la tarde y la noche podrían regresar las lluvias y tormentas.

Una mañana fresca y una tarde más templada

La jornada comenzó con temperaturas bajas para esta época del año, especialmente en el interior bonaerense, donde las mínimas rondaron los 10 grados.

Durante la mañana se esperan períodos de sol y nubosidad variable, mientras que hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde el ambiente se tornará más agradable.

Sin embargo, el aumento de la nubosidad anticipará un nuevo período de inestabilidad, con precipitaciones de intensidad variable según la región.

Alerta amarilla por tormentas en sectores bonaerenses

Para este miércoles rige una alerta amarilla por tormentas que comprende sectores del centro, sudoeste y sur de la provincia de Buenos Aires.

Entre las zonas alcanzadas se encuentran áreas de Azul, Olavarría, Tandil, Coronel Suárez, Tres Arroyos y Bahía Blanca, entre otras.

Los fenómenos podrían estar acompañados por lluvias intensas en períodos breves, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.

Se estiman precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros en las áreas bajo alerta, con posibilidad de superar esos valores de manera localizada.

Cómo seguirá el tiempo hasta el fin de semana

Jueves 29: continuará la inestabilidad en diferentes sectores bonaerenses, con posibilidad de lluvias y tormentas aisladas. Las temperaturas máximas se mantendrán próximas a los 21 y 23 grados.

Viernes 30: se espera una mejoría gradual, con nubosidad variable, períodos de sol y temperaturas más agradables. No se descartan precipitaciones aisladas.

Sábado 31: el último día de octubre presentaría condiciones más primaverales, con máximas cercanas a los 24 y 25 grados en distintos puntos de la Provincia, aunque podrían desarrollarse tormentas localizadas.

Domingo 1 de noviembre: el comienzo del nuevo mes podría traer otro aumento de la nubosidad y nuevas precipitaciones en algunas regiones bonaerenses.

De esta manera, octubre se despedirá con temperaturas en recuperación, pero sin lograr una estabilidad definitiva, en una primavera que continúa alternando jornadas frescas, períodos agradables y episodios de lluvias.