Grave accidente en ruta 215: chocaron un camión y una camioneta y volcó el acoplado cargado con pollos

Un importante accidente de tránsito se produjo durante la mañana de este miércoles 28 de octubre sobre la Ruta Provincial 215, en jurisdicción de Brandsen, donde una camioneta y un camión protagonizaron una colisión que terminó con el transporte de carga atravesado sobre la calzada.

El hecho ocurrió poco después de las 9:30 horas, en dirección hacia Loma Verde. Según las primeras informaciones, el conductor del camión habría intentado esquivar a la camioneta, provocando una maniobra que desestabilizó el acoplado y ocasionó el denominado efecto tijera.

Murieron varios animales

Como consecuencia del accidente, varios pollos que eran transportados perdieron la vida. También se informó sobre la presencia de caballos en el sector, que no habrían resultado afectados.

En cuanto a los ocupantes de los vehículos, se reportaron personas con lesiones que, en principio, no serían de gravedad.

Corte total de la ruta

El camión y su acoplado quedaron atravesados sobre la totalidad de la calzada, provocando la interrupción completa del tránsito hacia Loma Verde.

Personal de emergencias trabajaba en el lugar, mientras se aguardaba la llegada de maquinaria pesada para retirar el transporte y liberar la circulación.

Las autoridades recomendaron a los conductores evitar el sector y utilizar caminos alternativos, debido a que las tareas podrían demandar varias horas.

Las circunstancias del accidente continúan bajo investigación.

Info y foto: Info Brandsen