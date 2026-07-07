Compras en shein y temu: cuáles son los nuevos límites y cómo evitar que la aduana te retenga el pedido

Comprar ropa, accesorios o tecnología en plataformas internacionales se convirtió en el hábito preferido de miles de argentinos para cuidar el bolsillo.

Sin embargo, las reglas para recibir estos paquetes mediante el sistema de Courier acaban de sufrir modificaciones operativas que impactarán de lleno en los costos si no planificás bien tu próximo pedido.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a aplicar controles más estrictos sobre los montos y las franjas impositivas permitidas para el uso personal.

Los nuevos límites de peso y dinero por paquete

El esquema simplificado mantiene el techo del valor total, pero vigila de cerca los excedentes de las franquicias permitidas.

Cada operación que realices en plataformas como Shein o Temu tiene un tope máximo de u$s3.000 por transacción y el peso del bulto no puede superar los 20 kilos bajo la modalidad de correo oficial (o 50 kg en couriers privados).

El dato clave es la franquicia: tenés una exención de aranceles de hasta u$s400; una vez superado ese monto, se aplica el IVA y una tasa del 50% sobre el valor excedente.

El tope anual de envíos para evitar bloqueos

La normativa aduanera busca diferenciar de forma tajante las compras destinadas al consumo propio de aquellas que tienen fines comerciales de reventa.

Bajo el régimen de Courier Internacional privado, se establece un límite estricto de hasta 5 envíos por año calendario por persona.

Además, rige la regla de las tres unidades idénticas de un mismo producto por paquete; si superás este número, la Aduana puede retener la mercadería al presumir un fin comercial.

Requisitos obligatorios y trámites para la entrega

Para evitar que tu pedido quede retenido de manera indefinida en los depósitos fiscales, tenés que cumplir con el circuito de validación de identidad de forma obligatoria.

Es indispensable que el comprador esté registrado en el Portal de Correo Argentino utilizando su DNI y número de CUIL o CDI.

Se debe realizar una declaración jurada del contenido (detallando unidad, valor y descripción) y abonar los derechos de importación correspondientes de manera digital antes de recibir el paquete en tu domicilio.