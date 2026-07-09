Metalfor despidos: dejaron salir a empleados para ver a la selección y después llegaron los telegramas

Metalfor despidos volvió a poner bajo la lupa a una de las fábricas más conocidas de la maquinaria agrícola argentina. La empresa cordobesa desvinculó a al menos 35 trabajadores de su planta de Noetinger después de haberlos autorizado a retirarse antes para ver el partido de la Selección, una secuencia que encendió la bronca de los operarios y reabrió la preocupación por el futuro de la firma.

El episodio ocurrió en medio de una crisis financiera que ya venía escalando: Metalfor había ingresado días antes a un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la autoridad laboral de Córdoba, con salarios atrasados y negociaciones abiertas con la Unión Obrera Metalúrgica. El caso generó impacto porque los telegramas llegaron cuando los trabajadores ya estaban fuera de la planta y siguiendo el encuentro de Argentina.

Metalfor despidos: qué pasó en la planta de Noetinger

Según relataron trabajadores y publicaron medios nacionales y cordobeses, los empleados fueron autorizados a terminar antes la jornada para mirar el partido. Horas después, comenzaron a recibir las notificaciones de desvinculación. La mayoría pertenecía a la planta de Noetinger, una localidad del sudeste de Córdoba vinculada históricamente al entramado metalmecánico y agroindustrial.

La cantidad informada varía entre 35 y 36 operarios, por lo que el dato más prudente es hablar de al menos 35 despidos. La empresa no había difundido, al cierre de esta publicación, una explicación pública detallada sobre el criterio utilizado para las cesantías ni sobre cómo impactará la decisión en la negociación laboral en curso.

El punto que más ruido hizo puertas adentro fue el contexto: la firma había abierto una instancia formal para intentar ordenar la crisis y discutir alternativas con el gremio. En ese marco, los despidos fueron leídos por los trabajadores como una señal de endurecimiento justo cuando esperaban una salida negociada.

Por qué Metalfor llegó a un Procedimiento Preventivo de Crisis

Metalfor es una fabricante argentina de maquinaria agrícola, con sede en Marcos Juárez y plantas vinculadas a la producción de pulverizadoras, fertilizadoras y otros equipos para el campo. Su situación se deterioró por problemas de liquidez, caída de actividad y compromisos financieros que se acumularon durante los últimos meses.

De acuerdo con datos publicados a partir de registros del Banco Central, la compañía mantiene deudas con 23 entidades bancarias por una cifra cercana a los $52.000 millones. Además, aparecen cheques rechazados por montos millonarios, un indicador sensible para proveedores, trabajadores y acreedores. La información financiera puede consultarse en la Central de Deudores del BCRA, que reúne reportes enviados por entidades del sistema financiero.

El Procedimiento Preventivo de Crisis es una herramienta prevista por la normativa laboral argentina para que una empresa, el sindicato y el Estado negocien antes de aplicar medidas como suspensiones o despidos por causas económicas. La propia guía oficial del Gobierno nacional explica que el mecanismo busca abrir una negociación previa ante situaciones de crisis empresaria, tal como detalla el trámite de Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa.

Los datos clave del conflicto en Metalfor

Dato Qué se sabe hasta ahora Empresa Metalfor, fabricante de maquinaria agrícola Provincia Córdoba, con sede central en Marcos Juárez Planta afectada Noetinger Despidos informados Al menos 35 trabajadores Situación laboral previa Procedimiento Preventivo de Crisis y salarios atrasados Deuda bancaria reportada Cerca de $52.000 millones con 23 entidades

Una crisis que también golpea al sector de maquinaria agrícola

El caso Metalfor no se lee solo como un conflicto interno. La empresa forma parte de un sector clave para el interior productivo, con impacto en Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y otras zonas agrícolas del país. Cuando una firma de este tamaño entra en crisis, la preocupación no queda limitada a los empleados directos: también alcanza a proveedores, concesionarios, talleres, transportistas y productores que dependen de repuestos o asistencia técnica.

En los últimos meses, la industria de maquinaria agrícola enfrentó un escenario complejo por tasas altas, menor financiamiento, caída de ventas en algunos segmentos y mayores dificultades para sostener capital de trabajo. En ese contexto, los problemas de una compañía grande pueden funcionar como una advertencia para toda la cadena.

Metalfor había sido noticia meses atrás por un financiamiento internacional de hasta US$50 millones otorgado por la United States International Development Finance Corporation, una agencia de desarrollo del gobierno de Estados Unidos. Ese dato había sido presentado como una señal de oxígeno financiero, pero la situación laboral de julio mostró que la tensión de caja siguió abierta.

Qué puede pasar ahora con los trabajadores despedidos

La atención está puesta en la reacción de la UOM y en la instancia administrativa ante la autoridad laboral cordobesa. Los trabajadores despedidos pueden reclamar la revisión de la medida, especialmente si consideran que las desvinculaciones chocan con el marco de negociación abierto por el Procedimiento Preventivo de Crisis.

Por ahora, el conflicto dejó tres certezas: hubo telegramas, la crisis financiera de Metalfor se profundizó y el futuro de la planta de Noetinger quedó bajo observación. Lo que todavía falta saber es si la empresa buscará revertir parte de las cesantías, si presentará un plan de continuidad y qué respuesta dará el Ministerio de Trabajo de Córdoba ante un caso que ya trascendió el mundo del agro.