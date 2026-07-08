Mercado libre liquida celulares motorola: rebajas en gama media y alta con hasta 6 cuotas sin interés

Si estás pensando en renovar tu dispositivo móvil pero los presupuestos actuales te hacen dudar, una nueva e impactante campaña de descuentos disponible en Mercado Libre promete solucionar tu problema hoy mismo.

A través de una de esta plataforma de comercio electrónico, se habilitaron rebajas muy agresivas en la línea de teléfonos Motorola, con opciones que se adaptan a todos los bolsillos.

A continuación, te detallamos cuáles son los modelos seleccionados, los montos exactos con descuento y las facilidades de financiación que podés aprovechar desde tu celular.

Celulares inteligentes desde los $235.000

La propuesta comercial incluye una amplia gama de opciones, posicionando al Motorola Moto G04 como la alternativa más económica y accesible de todo el catálogo disponible.

Este dispositivo de gama de entrada se puede conseguir actualmente a un precio final de $235.000, transformándose en la opción ideal para quienes buscan un rendimiento básico y confiable.

El valor resulta sumamente competitivo para el mercado tecnológico actual, lo que lo convirtió de inmediato en uno de los artículos con mayor volumen de búsquedas y ventas de la semana.

Descuentos en la gama media y alta de Motorola

Para aquellos usuarios que demandan mejores cámaras y mayor velocidad de procesamiento, la oferta también abarca modelos de escalafones superiores de la misma firma.

Entre las opciones destacadas de la promoción se encuentra el equilibrado Moto G24, el cual se encuentra disponible con una rebaja especial que deja su costo de lista en $285.000.

Asimismo, si lo que buscás es una experiencia verdaderamente premium, el Motorola Edge 50 Pro forma parte de la campaña con un valor rebajado de $1.150.000.

Opciones de financiación y cuotas sin interés

Uno de los grandes atractivos de esta acción comercial de julio radica en las facilidades de pago que la plataforma dispuso para aliviar el bolsillo de los consumidores.

Dependiendo del modelo seleccionado y del banco emisor de tu tarjeta de crédito, es posible acceder a planes de hasta 6 cuotas sin interés al momento de pagar.

Esta flexibilidad financiera permite amortizar el costo total del equipo de manera mensual, evitando que la compra represente un impacto financiero severo en los gastos fijos del hogar.

Envíos rápidos y beneficios adicionales de compra

Además de las rebajas directas en los precios de lista, la campaña cuenta con el respaldo total de la logística prioritaria de la aplicación de compras.

Gran parte de los celulares Motorola seleccionados cuentan con la etiqueta de envío gratis y la modalidad de entrega rápida directamente en la puerta de tu domicilio.

Por último, los usuarios que cuenten con niveles de fidelidad altos en la plataforma pueden sumar, en casos específicos, cupones de descuento extra sobre el valor final del teléfono.