Massa reunió a la liga de intendentes peronistas y llamó a construir una alternativa frente a milei

La denominada Liga de Intendentes Peronistas continúa ganando protagonismo dentro del escenario político bonaerense y, en medio de las discusiones que atraviesan al justicialismo, mantuvo un encuentro con Sergio Massa en San Fernando.

La reunión tuvo como ejes centrales la situación económica, el futuro de las reelecciones municipales y la necesidad de alcanzar una estrategia de unidad de cara a las elecciones de 2027.

El encuentro se realizó este martes y formó parte de la ronda de conversaciones que los jefes comunales vienen desarrollando con los principales referentes del peronismo.

Según trascendió, uno de los temas que generó mayor preocupación fue la situación económica y, especialmente, el creciente endeudamiento de las familias, una realidad que los intendentes aseguran observar diariamente en sus respectivos municipios. Massa incorporó al análisis la situación fiscal del país y diferentes aspectos vinculados con la micro y la macroeconomía.

Pero buena parte de la conversación estuvo inevitablemente atravesada por el futuro político. Los participantes coincidieron en que la unidad del peronismo deberá constituir el punto de partida para intentar construir una alternativa nacional competitiva en 2027.

En cuanto a su propio futuro electoral, el exministro de Economía evitó anticipar una eventual candidatura y buscó ubicarse en otro lugar dentro del armado opositor.

Otro de los puntos sensibles fue la posibilidad de modificar nuevamente el régimen de reelecciones de los intendentes bonaerenses. Massa ratificó su posición favorable a mantener las limitaciones establecidas por la legislación vigente, aunque aclaró que no bloqueará una eventual modificación si consigue avanzar en la Legislatura bonaerense. Al mismo tiempo, advirtió a los intendentes que cualquier cambio podría terminar judicializado y eventualmente ser rechazado por los tribunales.

La Liga está integrada actualmente por Federico Susbielles, de Bahía Blanca; Esteban Sanzio, de Baradero; Marisa Fassi, de Cañuelas; Juan Pablo García, de Dolores; Gastón Granados, de Ezeiza; Juan de Jesús, del Partido de La Costa; Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Gustavo Menéndez, de Merlo; Hernán Arranz, de Monte Hermoso; Mariel Fernández, de Moreno; Federico Achával, de Pilar; y Nicolás Mantegazza, de San Vicente.

El espacio ya mantuvo reuniones con el gobernador Axel Kicillof, el diputado nacional Máximo Kirchner y otros referentes del justicialismo, por lo que el encuentro con Massa suma una nueva pieza a un armado que busca posicionar a los intendentes como actores centrales en la reorganización del peronismo bonaerense.