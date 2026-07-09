La mamá de lionel messi habló de la salud de jorge y reveló la decisión familiar en pleno mundial

La salud de Jorge Messi volvió a generar expectativa en plena participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Después de días de rumores y preocupación, Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, habló sobre cómo sigue el papá del capitán argentino y dejó una definición importante sobre los próximos pasos de la familia.

El mensaje llegó luego del triunfo de Argentina ante Egipto, cuando el doctor Guillermo Capuya contó en La mañana con Moria, por eltrece, que se comunicó con Celia para saber cómo estaba Jorge y si la familia tenía previsto viajar para acompañar a Lionel durante el torneo.

La respuesta fue breve, pero llevó tranquilidad: Jorge Messi está recuperándose. Según relató Capuya, Celia también agradeció la cantidad de mensajes de cariño que recibió en los últimos días, en medio de la preocupación pública por el estado de salud de su marido.

Salud de Jorge Messi: qué dijo Celia Cuccittini

De acuerdo con el relato del médico en el programa televisivo, Celia Cuccittini respondió que tenía muchos mensajes de afecto y confirmó que Jorge continúa en proceso de recuperación. La frase que más repercutió fue directa: “Jorge está recuperándose”.

El dato no es menor porque la salud del padre de Lionel Messi había quedado en el centro de la escena luego de la circulación de versiones falsas y especulaciones en redes sociales y algunos medios. Frente a ese contexto, la familia ya había pedido responsabilidad y prudencia para tratar una situación privada.

Hasta ahora, no se difundió un parte médico detallado ni un diagnóstico público específico. Lo informado por el entorno familiar se mantuvo en una línea clara: Jorge atraviesa una situación de salud, se encuentra bajo seguimiento médico y evoluciona favorablemente dentro del cuadro que presenta.

La decisión familiar: por ahora seguirán en Rosario

Además de hablar de la salud de Jorge Messi, Celia también respondió una de las preguntas que muchos hinchas se hacían: si ella y Jorge iban a viajar para acompañar a Lionel durante el Mundial 2026.

Según contó Capuya, la respuesta de la mamá de Messi fue que por ahora se quedarán en Rosario. Esa decisión apunta a priorizar la recuperación de Jorge y mantener cierta tranquilidad familiar, mientras Lionel continúa enfocado en la competencia con la Selección Argentina.

El detalle tiene impacto emocional para los fanáticos porque Jorge y Celia fueron presencia habitual en momentos centrales de la carrera de Messi. Esta vez, el capitán argentino transita el Mundial con su familia pendiente desde Argentina, en un contexto distinto al de otras grandes citas.

Qué se sabe del estado de Jorge Messi

Lo confirmado hasta el momento es que Jorge Messi continúa recuperándose y que la familia decidió no exponer más detalles de su salud. La información más reciente, transmitida por Celia Cuccittini, marca una evolución favorable y un acompañamiento cercano desde Rosario.

Semanas atrás, el entorno de Messi había difundido un comunicado para aclarar que Jorge estaba bajo seguimiento médico y para desmentir versiones falsas que habían circulado con fuerza. En ese mensaje, la familia remarcó que solo los familiares cercanos cuentan con información precisa sobre su estado.

Por eso, cualquier dato sobre diagnósticos, tratamientos o supuestas complicaciones que no provenga del entorno familiar debe ser tomado con cautela. En este caso, la novedad concreta es la palabra de Celia: Jorge sigue en recuperación y la familia continuará en Rosario.

El mensaje llevó tranquilidad a los hinchas

La preocupación por Jorge Messi se mezcló con el clima emocional del Mundial. Cada gesto de Lionel dentro de la cancha, cada festejo y cada reacción pública fueron leídos también a la luz de lo que atraviesa su familia.

En ese marco, la confirmación de Celia funcionó como una señal de calma. No hubo grandes anuncios ni detalles médicos, pero sí una frase que alcanzó para ordenar la información: Jorge se está recuperando.

La familia, además, mantuvo una postura prudente frente a la exposición mediática. Agradeció las muestras de cariño, pero pidió preservar la privacidad de Jorge y evitar especulaciones sobre un tema sensible.

Mientras tanto, Lionel Messi sigue adelante con la Selección Argentina en el Mundial 2026. Desde Rosario, sus padres acompañan el recorrido a distancia, con la prioridad puesta en la recuperación de Jorge y en sostener la intimidad familiar en medio de la enorme atención pública que rodea al capitán argentino.