Tragedia en Castelli: un hombre murió tras ser aplastado por un árbol durante tareas de poda

Por Francisco Díaz
Tragedia en castelli: un hombre murió tras ser aplastado por un árbol durante tareas de poda

Una profunda conmoción generó en la comunidad de Castelli el fallecimiento de un trabajador rural que sufrió un grave accidente laboral durante la tarde de este lunes en un establecimiento ubicado en el Callejón de Barreto, Cuartel VII.

Según informó Canal 4 Castelli, la víctima fue identificada como Jairo Damián Anderson, de 41 años, quien se encontraba realizando tareas de poda cuando, por causas que aún son materia de investigación, un árbol cayó sobre él y le provocó gravísimas lesiones.

Tras el accidente, Anderson fue asistido por personal de Bomberos y trasladado de urgencia al hospital local. Sin embargo, pese al esfuerzo realizado por los profesionales de la salud para salvarle la vida, falleció poco después de ingresar al centro asistencial como consecuencia de las heridas sufridas.

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A raíz del trágico episodio, se iniciaron actuaciones judiciales bajo la carátula de “Averiguación de causales de muerte”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Castelli, que llevará adelante la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el fatal accidente.

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