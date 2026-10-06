Llegó el día: lionel messi juega su último partido con la selección argentina

La Argentina se prepara para vivir este martes 6 de octubre una de las jornadas más emotivas de su historia deportiva.

Lionel Messi disputará su último partido con la camiseta de la Selección Argentina y la despedida estará acompañada por una verdadera fiesta en el estadio Monumental, con música, homenajes, luces, drones y numerosas sorpresas.

El encuentro frente a Benín comenzará a las 20:00 horas, pero las actividades en el Monumental arrancarán mucho antes. La jornada fue pensada para que el último partido del capitán trascienda ampliamente los 90 minutos y se convierta en un homenaje a sus más de dos décadas defendiendo los colores argentinos. La propia AFA definió la jornada como “La noche que nadie quiere que termine”.

La fiesta comenzará a las 17:30 horas, con animación y música en vivo. Desde las 17:40 pasarán por el escenario Seba Mendoza, Román El Original, Amar Azul y Santi Cairo. A las 18:20 llegará Q’ Lokura, mientras que uno de los momentos fuertes de la previa será desde las 19:00, con la actuación de Damas Gratis.

Poco antes del comienzo del encuentro llegará otro instante especialmente emotivo. A las 20:00 se interpretará el Himno Nacional Argentino, a cargo de Fabio Santana, antes de que la pelota comience a rodar y Messi dispute su última presentación con la camiseta que marcó buena parte de su vida.

La despedida tendrá además una particularidad: Messi utilizará una camiseta especialmente diseñada para la ocasión, con detalles inspirados en la bandera argentina, un gran Sol de Mayo y su histórico número 10. El propio futbolista presentó la indumentaria en los días previos bajo el concepto de una camiseta destinada a quedar para siempre asociada a su último partido con la Selección.

La celebración continuará después del encuentro. El cronograma contempla desde las 21:00 una presentación de Los Fundamentalistas, mientras que a las 22:03 comenzará uno de los momentos visualmente más impactantes de la noche: un espectáculo de drones acompañado por pirotecnia, luces y un despliegue especial sobre el Monumental.

Posteriormente llegará Soledad Pastorutti, prevista para las 22:10, y desde las 22:15 será el turno de Ulises Bueno, quien presentará el espectáculo denominado “Trampa”. Finalmente, para las 22:35 está anunciada una sorpresa musical que permanece reservada y que servirá como gran cierre de la despedida.

La celebración no estará limitada al Monumental. Desde el mediodía funcionará en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria de la UBA el Fan Fest “Gracias, Leo”, organizado por la AFA para quienes quieran acompañar la histórica jornada. Allí habrá pantalla gigante para observar Argentina-Benín, música, gastronomía, juegos y diferentes experiencias. Entre los espectáculos anunciados estarán Kapanga y La T y La M, además de la participación de Sergio “Goyco” Goycochea.

Será el cierre de una historia extraordinaria. Después de 21 años con la Selección Mayor, Messi se despedirá como campeón del mundo, bicampeón de América, ganador de la Finalissima y dueño de los principales récords individuales de la camiseta argentina. La AFA recordó también que su recorrido incluye el título mundial de Qatar 2022, las Copas América 2021 y 2024 y el subcampeonato obtenido en el Mundial 2026.

El Monumental será así escenario de mucho más que un partido de fútbol. Será el último encuentro de Lionel Messi con la camiseta argentina y la despedida de una generación de hinchas al futbolista que convirtió el número 10 celeste y blanco en símbolo de una época.

Este martes, cuando Messi salga por última vez al campo de juego representando a la Argentina, comenzará a cerrarse una historia deportiva irrepetible. Y cuando termine la fiesta, entre canciones, luces y emoción, quedará una certeza: se terminarán los partidos de Messi con la Selección, pero su historia con la camiseta argentina ya será para siempre.