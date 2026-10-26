Luciano Pereyra y Nahuel Pennisi le cantarán al papa León XIV en su histórica visita al país

Por Denisse Helman
Luciano pereyra y nahuel pennisi le cantarán al papa león xiv en su histórica visita al país

La inminente llegada del Sumo Pontífice al país sumó un capítulo de profunda emoción tras confirmarse los destacados referentes de la música nacional que le cantarán en vivo.

Ambos artistas expresaron su alegría por formar parte de los eventos oficiales que acompañarán la histórica agenda papal.

La fecha confirmada para la visita del papa León XIV

La estadía oficial del papa León XIV en Argentina se llevará a cabo entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

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Durante esas cuatro jornadas, la agenda combinará encuentros multitudinarios, momentos de oración y presentaciones culturales de primer nivel.

La expectativa del público es total frente a las actividades programadas en el cronograma ministerial.

Nahuel Pennisi se suma al encuentro de jóvenes

El reconocido cantante Nahuel Pennisi confirmó su participación en el gran encuentro juvenil programado para el martes 10 de noviembre.

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A través de sus redes sociales, el artista expresó: “Va a ser una experiencia inolvidable y emocionante por todo lo que significa para mí esta llegada”.

Pennisi destacará su fe y su música como una forma de agradecimiento y conexión con los jóvenes asistentes.

Luciano Pereyra y su presentación de cierre

Por su parte, Luciano Pereyra encabezará la jornada musical en el último día de la visita del pontífice, el miércoles 11 de noviembre.

El artista comunicó la noticia en pleno show e hizo pública su conmoción al recibir la bendición de participar en el evento.

Su presentación incluirá temas emblemáticos y su reciente lanzamiento “Si No Es Contigo”, adelanto de su próximo trabajo discográfico.

Un hito cultural dentro del cronograma oficial

Las actuaciones musicales forman parte de la estructura central de las dos jornadas principales de recepción al Papa.

Ambos shows fueron coordinados para acompañar las celebraciones centrales de la agenda histórica.

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Las redes sociales de los intérpretes reflejan una enorme repercusión y el apoyo masivo de sus fanáticos.

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