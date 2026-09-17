Lionel messi tendrá su partido de despedida de la selección en el monumental: fecha, rival y precios de entradas

La noticia que ningún futbolero quería escuchar ya es una realidad confirmada: el mejor jugador del mundo le pondrá punto final a su glorioso ciclo con la camiseta albiceleste. La cita histórica será en casa, con estadio lleno y en el marco de la próxima ventana de amistosos internacionales.

Fecha confirmada para el último partido del ’10’

Lionel Messi disputará su encuentro de despedida de la Selección el martes 6 de octubre en el estadio Monumental frente a Benín. El evento formará parte de una triple fecha FIFA en la que el equipo nacional también enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes y a Burkina Faso el 3 de octubre en River.

Para el duelo final ante el conjunto africano no solo dirá presente el capitán, sino que también se reincorporarán Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes no sumarán minutos en los dos compromisos previos.

Sanción de la FIFA y capacidad reducida

El motivo por el cual el homenaje a Messi se programó para el tercer encuentro responde a una sanción impuesta por la FIFA a la AFA. El organismo aplicó un castigo por incidentes tras la final del Mundial 2026 frente a España y por la exhibición de la bandera de Malvinas en la semifinal ante Inglaterra.

Esta penalización obliga a disputar los duelos ante Bolivia y Burkina Faso con un 50% de capacidad habilitada en las tribunas, reservando la reapertura total del estadio exclusivamente para la noche del 6 de octubre.

Entradas desde $100.000 y sistema de venta

El expendio de tickets para presenciar el evento histórico se pondrá en marcha a fines de septiembre a través de la plataforma Deportick. Los valores de las ubicaciones arrancarán en los $100.000, suma a la que se le añadirá el costo por servicio de la ticketera.

Para ingresar a la cancha será obligatorio efectuar el canje del ticket digital por la entrada física en las boleterías del estadio en los días previos al partido, ya que no se permitirá el acceso únicamente con el código en pantalla mobile.

Lista de convocados y ausencias en los primeros juegos

El cuerpo técnico ya formalizó la nómina de citados del exterior para la gira, encabezada por Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Emiliano Martínez. En los próximos días se sumarán las nóminas de futbolistas del ámbito local para completar el plantel.

Salvo Messi, De Paul y Lo Celso —disponibles de forma exclusiva para el choque con Benín—, el resto de los convocados integrará las variantes para los primeros dos cotejos amistosos.