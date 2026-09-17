Cambios en las facturas de gas: el senado dictaminó la reforma al régimen de zona fría

Si contás con un descuento especial en tu factura de gas por zona fría, la forma en que se calcula tu boleta está a punto de transformarse. Tras el dictamen de mayoría en el Senado, el esquema vigente desde 2021 pasará a depender del nivel de ingresos del grupo familiar.

Límite de $4.400.000 para mantener el subsidio

Para conservar la reducción en la tarifa en las áreas sumadas en 2021, los hogares deberán acreditar ingresos mensuales iguales o menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) del INDEC. Ese límite equivale hoy a unos $4.400.000 mensuales para una familia de cuatro integrantes.

Con este nuevo filtro socioeconómico, el Gobierno calcula que cerca de 1.600.000 usuarios perderán el 100% del beneficio. En total, la modificación alcanzará a 3,4 millones de familias, pymes y sectores de ingresos medios.

Zonas que conservan el beneficio geográfico y sectores afectados

El descuento automático por ubicación geográfica quedará reservado de forma exclusiva para la Patagonia, Malargüe y la Puna. En esos puntos no se exigirá trámite de ingresos para mantener la cobertura.

Por su parte, los usuarios de las franjas templadas e intermedias incorporadas en 2021 —que abarcan departamentos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja— deberán demostrar su condición de vulnerabilidad para no perder la bonificación.

Trámite automático y el caso de personas con discapacidad

La inclusión al subsidio será automática únicamente para quienes perciban la Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas o dispongan del Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP, independientemente de sus ingresos.

En tanto, los hogares que cuenten con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD) no tendrán un ingreso directo. En esos casos, la Secretaría de Energía realizará una evaluación posterior individual para resolver la continuidad del beneficio.

Cambios en el cálculo del descuento de la boleta

La modalidad de liquidación también sufrirá modificaciones técnicas. La rebaja ya no se aplicará sobre el monto final de la factura, sino únicamente sobre el precio del gas, dejando fuera del beneficio al cargo fijo.

La medida fue defendida en el plenario de comisiones por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti. La norma incluye además un esquema de regularización de deudas con CAMMESA y la prórroga de incentivos a las energías renovables hasta 2045.