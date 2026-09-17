La unlp lanzó una plataforma gratuita de empleo con inteligencia artificial para conectar postulantes y empresas

Conseguir empleo o cambiar de rumbo profesional suele convertirse en una tarea agotadora entre decenas de portales privados. Para resolver esta demanda, se puso en marcha una plataforma pública y 100% gratuita diseñada para conectar en tiempo real a postulantes con empresas de todo el país.

Lanzamiento oficial y el rol de los Nodos de Empleo

Este 16 de septiembre de 2026, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) presentó formalmente una herramienta tecnológica pensada para agilizar el mercado de trabajo. La propuesta opera mediante el sistema de Nodos de Empleo, lo que permite que distintas entidades gestionen sus propios espacios de búsqueda laboral.

Cualquier municipio, cámara empresarial, asociación profesional u organización social puede sumarse. Las entidades reciben un enlace exclusivo, un código QR y material de difusión para conectar a sus comunidades con puestos de trabajo sin asumir costos tecnológicos.

Inteligencia artificial para matchear perfiles

El desarrollo combina la estructura del Programa de Oportunidades Laborales y Recursos Humanos (PROLAB) con la tecnología de intermediación Talentia. La principal novedad es la incorporación de algoritmos de inteligencia artificial para procesar las búsquedas.

Este sistema analiza los currículums cargados y realiza un emparejamiento automático entre los requisitos exigidos por los empleadores y las competencias de los candidatos. Esto optimiza los tiempos de selección y facilita que las postulaciones sean más certeras.

Perfiles habilitados y gratuidad total del servicio

La herramienta está dirigida a estudiantes, graduados, profesionales y trabajadores en general, además de pequeñas, medianas y grandes empresas que necesiten cubrir vacantes. La plataforma destaca por ofrecer acceso gratuito y sin tarifas ocultas.

Las compañías no deben abonar ningún tipo de canon para publicar sus avisos, mientras que los usuarios pueden crear, editar y administrar sus perfiles profesionales y enviar candidaturas de forma ilimitada.

Métricas y gestión integral para organizaciones

Además de la intermediación directa entre la oferta y la demanda, el software genera reportes estadísticos y métricas en tiempo real para las organizaciones que administran cada nodo.

Estos datos permiten monitorear la cantidad de registros, la interacción en las publicaciones y la cifra efectiva de contrataciones logradas. Con esta iniciativa, la universidad pública busca modernizar la inserción laboral con una solución accesible y eficiente.