Licencia de conducir digital en Argentina: ¿Cómo usarla, renovarla y evitar problemas en controles?

En los últimos meses, la licencia de conducir en Argentina incorporó modificaciones importantes que buscan simplificar los trámites y adaptarse a la era digital. Cada vez más conductores utilizan su versión electrónica, lo que generó dudas sobre su validez frente a los controles de tránsito y la necesidad —o no— de seguir llevando el documento físico en el vehículo.

La validez de la licencia de conducir digital en los controles

De acuerdo con la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, la licencia de conducir digital tiene validez en todo el territorio nacional, por lo que no es obligatorio presentar la versión física durante un control de tránsito.

Esto significa que mostrar la licencia desde la app Mi Argentina es suficiente para acreditar la autorización para manejar, siempre que el documento esté vigente.

Es importante recordar que no portar la documentación requerida (como la licencia, el seguro o la cédula) puede derivar en multas económicas o incluso el secuestrado temporal del vehículo. Por eso, mantener la versión digital actualizada resulta clave para evitar inconvenientes.

Cómo obtener o renovar la licencia de conducir digital

La renovación o ampliación de la Licencia Nacional de Conducir se realiza de forma remota a través del usuario de Mi Argentina. Desde allí se pueden validar los datos personales, seleccionar el tipo de trámite, pagar las boletas correspondientes y elegir los prestadores habilitados para los exámenes y cursos necesarios.

Algunos puntos a tener en cuenta:

Si ya contás con una licencia vigente, no necesitás hacer ningún trámite extra : la versión digital se actualiza automáticamente en la app.

: la versión digital se actualiza automáticamente en la app. En caso de tramitarla por primera vez, deberás completar las instancias de evaluación y recibirás la licencia digital una vez aprobadas .

. Si deseás contar también con la versión física, podés abonar un arancel adicional para solicitarla.

Actualmente, casi todo el país permite la gestión online, excepto las provincias de Buenos Aires y Formosa, que todavía mantienen el formato presencial.

Cómo ver la licencia digital en la app Mi Argentina

La licencia se integra automáticamente en la aplicación Mi Argentina, junto con otros documentos como el DNI digital, la cédula verde o azul, y el comprobante del seguro del vehículo. Para acceder, tenés que seguir estos pasos:

Descargar la aplicación Mi Argentina desde Play Store o App Store.

desde Play Store o App Store. Crear tu cuenta y validar la identidad , proceso que incluye verificación biométrica.

, proceso que incluye verificación biométrica. Acceder a la sección “Mis documentos”, donde estará disponible la licencia de conducir digital si tu registro está vigente.

Además, la app te permite mostrar el documento sin conexión a internet, lo que facilita su uso en controles viales o lugares con poca señal.

Qué hacer si la licencia aparece vencida o no se visualiza

Si tu licencia digital no se muestra correctamente en la aplicación o figura como vencida, podés:

Verificar que tu registro esté dentro del período de validez.

Cerrar y volver a iniciar sesión en Mi Argentina.

Actualizar la app a la versión más reciente.

En caso de persistir el problema, contactar al soporte técnico desde la misma aplicación o comunicarte con la oficina local de licencias.

Con estos cambios, el sistema digital busca agilizar los trámites y ofrecer una alternativa práctica, segura y reconocida oficialmente en todo el país.