Zulma lobato se instaló en tandil tras atravesar un difícil momento en paraná

La mediática Zulma Lobato ya se encuentra viviendo en Tandil, luego de atravesar días muy difíciles tras haber sido encontrada en situación de calle en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

La llegada de Lobato a la ciudad bonaerense fue confirmada a través de las redes sociales por Jair Hourcade, conocido como “La Pepona”, una artista tandilense y amiga de la mediática. En un video difundido recientemente se puede observar a ambas recorriendo distintos lugares de Tandil.

La situación de Lobato había generado preocupación en los últimos días, luego de que se conociera que había quedado en la calle en Paraná y recibido asistencia en esa ciudad. A partir de entonces, personas de su entorno comenzaron a gestionar una alternativa que le permitiera contar con un lugar donde vivir y recibir acompañamiento.

En ese contexto, Tandil apareció como el destino elegido. La ciudad ya mantenía un vínculo con Lobato, quien había estado allí en marzo de este año, cuando regresó a los escenarios después de más de una década alejada de las presentaciones públicas.

En aquella oportunidad, participó de un show íntimo en la pizzería Pizza Pizzonda, ubicada sobre avenida Quintana, en una presentación impulsada por La Pepona. Durante la noche conversó con el público, contó anécdotas y también cantó.

Ahora, el regreso tiene un significado completamente diferente. Después de la difícil experiencia atravesada en Paraná, Zulma Lobato se instaló nuevamente en Tandil, acompañada por personas de su entorno y con la posibilidad de comenzar una nueva etapa.

De esta manera, Tandil se convierte en el nuevo lugar de residencia de Zulma Lobato, quien a sus 67 años busca dejar atrás los últimos días de incertidumbre y encontrar mayor estabilidad y acompañamiento.